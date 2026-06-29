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Inglaterra vs RD Congo: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por los 16avos de final del Mundial 2026

Las selecciones de Inglaterra y RD Congo se verán las caras en el Mercedes-Benz Stadium de Estados Unidos en el duelo por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Inglaterra y RD Congo se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR
Inglaterra y RD Congo se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR
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Los dieciseisavos de final en el Mundial 2026 continúan con el encuentro entre Inglaterra vs RD Congo. El conjunto inglés clasificó como primero en el Grupo L y enfrentará a la escuadra africana, selección que culminó como mejor tercero. Este partido se llevará a cabo el próximo 1de julio y arrancará a las 11.00 a. m. (hora peruana). El escenario de este duelo será el Mercedes-Benz Stadium, ubicado en Atlanta, Estados Unidos.

La selección capitaneada por Harry Kane busca mejorar lo hecho en el Mundial pasado, donde llegó hasta cuartos de final, siendo eliminada por Francia. Por el lado de RD Congo, está cumpliendo una notable participación, siendo esta la segunda en toda su historia y buscará dar el golpe para clasificar a la siguiente fase.

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¿Cuándo juega Inglaterra vs RD Congo?

El partido Inglaterra vs RD Congo se llevará a cabo el miércoles 1 de julio en el Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Estados Unidos).

¿A qué hora juega Inglaterra vs RD Congo?

Este duelo, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, arrancará desde las 11.00 a. m. (hora peruana).

  • México: 10.00 a. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 11.00 a. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 12.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 12.00 p. m.
  • Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina: 1.00 p. m.
  • España: 6.00 p. m.

PUEDES VER: Sergio Markarián apuntó contra Marcelo Bielsa tras no clasificar con la selección de Uruguay a los 16avos de final del mundial 2026

lr.pe

¿En qué canal ver Inglaterra vs RD Congo?

El partido entre Inglaterra y RD Congo se podrá seguir a través de DSports para toda Sudamérica. De igual forma, DGO y Paramount+ se encargarán de la cobertura vía streaming.

Pronósticos para Inglaterra vs RD Congo

Las principales casas de apuestas dan como claro favorito a Inglaterra sobre RD Congo.

  • Betsson: gana Inglaterra (1,29), empate (5,15), gana RD Congo (14,50)
  • Betano: gana Inglaterra (1,32), empate (5,20), gana RD Congo (13,50)
  • Bet365: gana Inglaterra (1,29), empate (5,50), gana RD Congo (11,00)
  • 1XBet: gana Inglaterra (1,31), empate (5,70), gana RD Congo (13,20)
  • Caliente: gana Inglaterra (1,28), empate (5,25), gana RD Congo (14,50)
  • Doradobet: gana Inglaterra (1,30), empate (5,35), gana RD Congo (13,50).
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