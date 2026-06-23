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Jordania se despide del sueño mundialista: cayó 2-1 ante Argelia y quedó eliminada del Mundial 2026

La selección jordana volvió a tropezar en el Grupo J y consumó su eliminación del Mundial 2026. Aunque llegó a ponerse en ventaja, Argelia remontó el marcador en el segundo tiempo para dejar sin opciones al combinado asiático.

Jordania queda eliminada del Mundial 2026 tras sumar su segunda derrota ante Argelia.
Jordania queda eliminada del Mundial 2026 tras sumar su segunda derrota ante Argelia.
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Jordania le dijo adiós al Mundial 2026. La selección asiática cayó 2-1 frente a Argelia en la segunda jornada del Grupo J y quedó sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda del torneo, luego de sumar su segunda derrota consecutiva en la fase de grupos.

El conjunto jordano había logrado ilusionar a sus hinchas tras adelantarse en el marcador a los 36 minutos gracias a Nizar Al-Rashdan. Sin embargo, cuando parecía que podía mantenerse con vida en la competencia, Argelia reaccionó en el complemento y le dio vuelta al partido con los tantos de Nadhir Benbouali (69') y Amine Gouiri (82'), con lo que sentenció la eliminación de su rival.

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