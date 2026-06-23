Jordania se despide del sueño mundialista: cayó 2-1 ante Argelia y quedó eliminada del Mundial 2026
La selección jordana volvió a tropezar en el Grupo J y consumó su eliminación del Mundial 2026. Aunque llegó a ponerse en ventaja, Argelia remontó el marcador en el segundo tiempo para dejar sin opciones al combinado asiático.
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Jordania le dijo adiós al Mundial 2026. La selección asiática cayó 2-1 frente a Argelia en la segunda jornada del Grupo J y quedó sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda del torneo, luego de sumar su segunda derrota consecutiva en la fase de grupos.
El conjunto jordano había logrado ilusionar a sus hinchas tras adelantarse en el marcador a los 36 minutos gracias a Nizar Al-Rashdan. Sin embargo, cuando parecía que podía mantenerse con vida en la competencia, Argelia reaccionó en el complemento y le dio vuelta al partido con los tantos de Nadhir Benbouali (69') y Amine Gouiri (82'), con lo que sentenció la eliminación de su rival.
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