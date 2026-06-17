Austria vuelve al Mundial tras 28 años con triunfo: derrotó 3-1 a Jordania en California
Ali Olwan ilusionó a Jordania con el empate parcial, aunque Austria terminó liquidando el partido en los minutos finales para celebrar con una victoria su regreso a la Copa del Mundo.
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Austria derrotó 3-1 a Jordania en el Levi's Stadium de California, Estados Unidos, por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. El conjunto europeo celebró así su regreso a una Copa del Mundo después de 28 años y arrancó con pie derecho su camino en el torneo.
Aunque Jordania logró complicar a su rival durante varios pasajes del encuentro e igualó el marcador en el inicio del segundo tiempo, los austríacos terminaron imponiendo su jerarquía en los minutos finales para quedarse con los tres puntos.
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Austria impuso condiciones en el tramo final y se quedó con el triunfo
El conjunto dirigido por Ralf Rangnick tomó la iniciativa desde el arranque y encontró recompensa a los 21 minutos gracias a Romano Schmid, quien abrió el marcador para los europeos tras una buena acción ofensiva.
Sin embargo, Jordania reaccionó en el complemento y encontró el empate a los 49' por intermedio de Ali Olwan, lo que encendió la ilusión de la selección asiática. Austria incluso llegó a celebrar un gol de Marko Arnautović a los 67', pero la acción fue anulada por el VAR debido a una mano previa de Stefan Posch.
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Cuando el encuentro parecía encaminarse a un empate, un autogol de Yazan Al Arab a los 76' devolvió la ventaja a los europeos. Ya en los descuentos, Arnautović transformó un penal en gol y sentenció el 3-1 definitivo.
¿Cuándo vuelven a jugar Austria y Jordania en el Mundial 2026?
Tras debutar con una victoria, Austria volverá a la acción el próximo 22 de junio, cuando enfrente a Argentina por la segunda fecha del Grupo J. El encuentro se disputará desde las 12.00 p. m. (hora peruana) y será clave para definir al líder de la serie.
Por su parte, Jordania intentará recuperarse de la derrota en su estreno mundialista cuando se mida ante Argelia el mismo 22 de junio. El compromiso está programado para las 10.00 p. m. (hora peruana) y podría resultar determinante para sus aspiraciones de seguir con vida en la Copa del Mundo.