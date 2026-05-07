Partidos de hoy, jueves 7 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de Copa Libertadores, Copa Sudamericana y cierre de las semifinales de la Europa League.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, jueves 7 de mayo del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores, Copa Sudamericana) y Europa (Europa League) por las señales de canales como DSports, ESPN o desde servicios de streaming (DGo, Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Universitario de Deportes necesita sumar en su visita a Chile por la Copa Libertadores. Los cremas buscarán un resultado positivo frente a Coquimbo Unido para mantener sus opciones de clasificar a los octavos de final.
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Partidos de la Europa League HOY
- Aston Villa vs Nottingham Forest
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Friburgo vs SC Braga
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN 2
Partidos de HOY en la Copa Libertadores
- Mirassol vs LDU Quito
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN 7, Disney Plus
- Platense vs Peñarol
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- Universitario vs Coquimbo
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- Independiente Medellín vs Flamengo
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN 2, Disney Plus
- Junior vs Cerro Porteño
- Hora: 9.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus.
Partidos de HOY en la Copa Sudamericana
- O’Higgins vs Sao Paulo
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN 5, Disney Plus
- Boston River vs Millonarios
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: DSports
- Blooming vs Bragantino
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: DSports
- Carabobo vs River Plate
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: DSports.