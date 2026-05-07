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Deportes

Partidos de hoy, jueves 7 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de Copa Libertadores, Copa Sudamericana y cierre de las semifinales de la Europa League.

Programación de los partidos de hoy, jueves 7 de mayo. Foto: composición LR/Universitario/River Plate
Programación de los partidos de hoy, jueves 7 de mayo. Foto: composición LR/Universitario/River Plate
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, jueves 7 de mayo del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores, Copa Sudamericana) y Europa (Europa League) por las señales de canales como DSports, ESPN o desde servicios de streaming (DGo, Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Universitario de Deportes necesita sumar en su visita a Chile por la Copa Libertadores. Los cremas buscarán un resultado positivo frente a Coquimbo Unido para mantener sus opciones de clasificar a los octavos de final.

PUEDES VER: Flavia Montes será uno de los refuerzos de Alianza Lima: los primeros fichajes para lograr el tetracampeonato de la Liga Peruana de Vóley

lr.pe

Partidos de la Europa League HOY

  • Aston Villa vs Nottingham Forest
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Friburgo vs SC Braga
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN 2

Partidos de HOY en la Copa Libertadores

  • Mirassol vs LDU Quito
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN 7, Disney Plus
  • Platense vs Peñarol
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus
  • Universitario vs Coquimbo
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus
  • Independiente Medellín vs Flamengo
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN 2, Disney Plus
  • Junior vs Cerro Porteño
  • Hora: 9.00 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus.

Partidos de HOY en la Copa Sudamericana

  • O’Higgins vs Sao Paulo
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN 5, Disney Plus
  • Boston River vs Millonarios
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: DSports
  • Blooming vs Bragantino
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: DSports
  • Carabobo vs River Plate
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: DSports.
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