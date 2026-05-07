Partidos de hoy, jueves 7 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, jueves 7 de mayo del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores, Copa Sudamericana) y Europa (Europa League) por las señales de canales como DSports, ESPN o desde servicios de streaming (DGo, Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Universitario de Deportes necesita sumar en su visita a Chile por la Copa Libertadores. Los cremas buscarán un resultado positivo frente a Coquimbo Unido para mantener sus opciones de clasificar a los octavos de final.

Partidos de la Europa League HOY

Aston Villa vs Nottingham Forest

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN

Friburgo vs SC Braga

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN 2

Partidos de HOY en la Copa Libertadores

Mirassol vs LDU Quito

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN 7, Disney Plus

Platense vs Peñarol

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

Universitario vs Coquimbo

Hora: 7.00 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

Independiente Medellín vs Flamengo

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN 2, Disney Plus

Junior vs Cerro Porteño

Hora: 9.00 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus.

Partidos de HOY en la Copa Sudamericana