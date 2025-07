En enero del 2024, Keylor Navas fue anunciado como nuevo jugador de Newell's Old Boys. El portero tico, quien vive su primera experiencia en el fútbol argentino, se vinculaba con el cuadro rosarino tras quedar como agente libre. Después de un año y medio, el exportero del Real Madrid y PSG podría salir de la Liga Profesional para llegar a Pumas UNAM de México y disputar la Liga MX, club donde juega actualmente el peruano Piero Quispe.

De acuerdo a César Merlo, periodista argentino que informa sobre el mercado de pases en Sudamérica, Pumas ya negocia con Keylor Navas ante la inminente salida de Álex Padilla, portero actual del conjunto universitario. De esta forma, Piero Quispe podría jugar junto a Navas.

Piero Quispe podría jugar con Keylor Navas

El comunicador informó, además, que Newell's Old Boys no tiene planeado negociar por Navas, por lo que el deseo del guardameta de 38 años sobre su futuro sería determinante.

"Los auriazules están interesados en Keylor Navas, arquero costarricense que llegaría en sustitución del joven Padilla. Ya existen negociaciones con el entorno de Navas, pero Newell's Old Boys, su actual club, no tiene ninguna intención de deshacerse de sus servicios, por lo que la postura del ex del Real Madrid será clave", escribió Merlo.

¿En qué equipos ha jugado Keylor Navas?

Keylor Navas se formó en Saprissa de Costa Rica y el punto más alto de su carrera fue en el Real Madrid, donde ganó 3 Champions League seguidas.