Este lunes 7 de julio, familiares de Gianluca Lapadula en el Perú denunciaron que fueron víctimas de robo en su casa, en La Victoria. Brigitte Román, prima del jugador ítalo-peruano, contó que un facineroso ingresó a su vivienda durante la madrugada y se llevó objetos de valor, entre ellos una laptop valorizada en más de 5 mil soles. Los parientes del actual atacante del Spezia de Italia contaron detalles del pésimo momento que atravesaron debido a los 'robacasas'.

En conversación con Latina Noticias, Román contó más detalles tras ser una nueva víctima de la inseguridad ciudadana. "Estábamos descansando. El que ha tenido el contacto directo con el delincuente ha sido mi hermano. El ladrón ha ingreso muy ágilmente a nuestro departamento y por las cámaras de seguridad hemos notado que ya estaba viendo cómo ingresar tiempo antes”, relató.

Familiares de Lapadula fueron víctimas de los 'robacasas' en La Victoria

Posteriormente, detalló que el desconocido ingresó directamente a la habitación de su hermano para robar su laptop y más objetos de valor. Además, señaló que avisaron rápidamente a la municipalidad del distrito y los serenazgos llegaron a su hogar.

"Ha podido terminar en una desgracia, menos mal que no fue así. Avisamos rápidamente a la Municipalidad de La Victoria, vinieron los serenos y pudimos dar la descripción de la persona, salieron a hacer rondas. También avisamos que había cámaras de seguridad por donde nosotros vimos cuando se fue el delincuente”, añadió.

No obstante, expresó su indignación al no encontrar respuesta cuando solicitó las cámaras de seguridad para capturar al delincuente. "No nos dieron razón de eso. Nos dijeron que para las cámaras teníamos que poner una denuncia, fuimos a ponerla, pero la idea es actuar rápido para saber dónde está el delincuente y poder capturarlo", reclamó.

Familiares de Lapadula esperan que capturen a delincuente tras robo a su vivienda

De acuerdo a las declaraciones de Román, el malhechor ingresó a su vivienda pasada las 2 de la mañana. Además, vestía con ropa oscura, una polera con capucha, una mochila y un gorro. Este último lo dejó en su hogar.

“Parece que él logra subirse a estos muros e ingresa por el segundo piso donde está mi departamento. Las huellas están ahí, me han dicho que van a llegar los peritos se supone para analizarlas. Este delincuente ha dejado además su gorra. La vecina nos avisó de esto. Como todo estaba oscuro, nosotros no nos habíamos percatado”, detalló.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para brindar mayor seguridad a los vecinos del distrito. "Esto nos ha pasado ahora a nosotros, pero es pan de cada día. Le pasa siempre a muchísimas personas y no se hace nada al respecto. Estando en la comisaría nos dimos cuenta que casi no hay patrullas. No hay apoyo policial ni de la municipalidad. Prácticamente estamos desamparados y es realmente indignante", sentenció.