Robert Enke fue una de las grandes promesas del fútbol alemán, conocido por su destreza bajo los tres palos. Su carrera estuvo llena de éxitos, jugando en grandes clubes como el Barcelona, el Benfica y el Hannover 96, donde logró consolidarse como figura en Alemania. Sin embargo, su vida se truncó trágicamente el 10 de noviembre de 2009, cuando, víctima de la depresión, se quitó la vida. La noticia conmocionó al mundo del fútbol, y su legado se mantiene vivo a través de la Fundación Robert Enke, que trabaja incansablemente para visibilizar la importancia de la salud mental en los deportistas.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

La historia de Enke es un recordatorio sombrío de que las figuras públicas, a menudo vistas como invulnerables, también son susceptibles a enfermedades invisibles como la depresión. A lo largo de su carrera, Robert Enke enfrentó numerosos desafíos personales, incluida la muerte de su hija Laura en 2006, lo que profundizó aún más su sufrimiento. Esta tragedia personal, junto con las presiones inherentes a la vida de un deportista de élite, lo llevaron a tomar una decisión fatal.

¿Quién fue Robert Enke?

Robert Enke nació el 24 de agosto de 1977 en Jena, Alemania. Desde temprana edad, mostró un talento excepcional para el fútbol, especialmente en su rol como portero. Su carrera comenzó en el Carl Zeiss Jena, pero fue en el Borussia Mönchengladbach donde comenzó a destacar a nivel profesional. En 1998, tras la grave lesión del arquero veterano Uwa Kamps, Enke, con apenas 20 años, se convirtió en titular del equipo, lo que marcó el inicio de su carrera en la Bundesliga.

Su talento no pasó desapercibido y pronto lo fichó el Benfica de Portugal, dirigido en ese entonces por el mítico entrenador del FC Bayern München, Jupp Heynckes, quien aunque estuvo solo un año en Portugal le impacto el joven arquero. “He entrenado a muchos jugadores durante mi carrera, y siempre hay alguien del equipo con el que te llevas especialmente bien. (…), pero cuando alguien me pregunta, tras 30 años de oficio, que a quién considero yo un profesional a seguir, siempre digo Fernando Redondo y Robert Enke. Ambos fueron respetuosos, sociables e inteligentes”. Reveló Heynckes en el libro Una vida demasiado corta: la tragedia de Robert Enke.

Tras continuar su carrera en el Barcelona en 2002, mucho antes que Messi debute en el club azulgrana. Sin embargo, su paso por el equipo catalán estuvo marcado por una difícil batalla personal: la depresión, jugando solo en contadas ocasiones antes de pasar a jugar en segunda división con el Tenerife. El portero regresó a Alemania en 2004, tras fichar por el Hannover, donde destacó como el Guardameta del Año 2005/06 por la revista alemana Kicker. No obstante, el excelente momento profesional de Enke se vio oscurecido por la muerte de su hija Lara a los 2 años, en septiembre de 2006, tras pasar un año en el hospital.

Su habilidad para detener ataques, con un impresionante porcentaje de aciertos, lo hizo ganar reconocimiento en Alemania, donde fue convocado ese año, aunque debutó en 2007 a los 29 años, en un partido ante Dinamarca. Debutó como capitán en agosto y luego fue segunda opción cuando Alemania fue subcampeón de la Eurocopa UEFA 2008, con Jens Lehmann como arquero titular.

Robert Enke fue figura en el Hannover 96 y nombrado mejor portero de Alemania en dos ocasiones. Foto: picture alliance.

La muerte de Robert Enke

En 2009, Enke se quitó la vida a los 32 años luego de arrojarse a las vías de un tren en movimiento en la localidad de Neustadt am Rübenberge, entre las ciudades de Bremen y Hamburgo. La policía encontró una carta, pero no quiso desvelar detalles de la nota. "Puedo confirmar que hay una carta de despedida, pero por respeto a la familia, no vamos a decir nada más", señaló el portavoz de la policía alemana Lower Saxony.

Su esposa sí reveló detalles sobre la depresión de Enke. Teresa Enke detalló haber estado preocupada de estar al lado de su marido en sus fases depresivas y mostrarle que había esperanza para resolver sus problemas. "Las fases depresivas eran difíciles, pero ya habíamos pasado por fases muy complicadas en Barcelona y Estambul y habíamos logrado salir de ellas con ayuda del doctor Makser", declaró la viuda, en una comparecencia ante la prensa junto con el médico que trató al portero, Valentin Makser.

La viuda del guardameta detalló que la muerte de su hija Lara, que falleció debido a un problema cardiaco congénito, los había unido mucho y que trató de estar a su lado para superar su depresión.

La Fundación Robert Enke y la depresión en el fútbol

Tras la muerte de Enke, su viuda, Teresa Enke, fundó la Fundación Robert Enke con el objetivo de sensibilizar sobre la depresión y apoyar a aquellos que sufren en silencio, especialmente en el ámbito deportivo. La fundación, con el respaldo de la Federación de Fútbol Alemana (DFB), el Hannover 96 y la Liga de Fútbol Alemana (DFL), trabaja para eliminar el estigma que rodea a la enfermedad mental en el deporte. Además, la Fundación Robert Enke ha sido clave en la creación de programas para ofrecer apoyo psicológico a los deportistas, incluyendo un departamento de psiquiatría deportiva en la Sociedad Alemana de Psiquiatría.