Arturo Vidal siempre genera polémica, ya sea por sus declaraciones en la previa de los encuentros o por sus acciones dentro del campo de juego. Sin embargo, ahora último se volvió tendencia por una insólita expulsión que sufrió en la dura derrota de Colo-Colo ante Racing de Avellaneda por la quinta fecha de la Copa Libertadores 2025.

Se jugaba el minuto 62 del encuentro, con el marcador 3-0 a favor de la Academia, cuando el árbitro había pitado tiro libre a favor de los colocolinos. Mientras todos los futbolistas se acercaban al árbitro, Arturo Vidal se giró e hizo un dos con sus dedos hacia toda la hinchada de Racing, haciendo referencia a las dos Copa América que ganó con Chile. Para su mala suerte, el juez principal le sacó la segunda amarilla y que derivó en su expulsión.

Gesto que dejó desconcertado al propio volante chileno, quien se le acercó al árbitro y le recriminó el porqué lo habían expulsado ante la sorpresa de todos sus compañeros y el delirio de los jugadores de Racing. Acción que causó mucha risa en los medios argentinos, quienes recordaron lo que había dicho Vidal en la previa del partido.

"Racing sometió al Colo Colo del provocador Arturo Vidal y entró a octavos de final", tituló el diario Olé que después añadió: "Siempre polémico, y esta vez no fue la excepción. Una vez más, Vidal protagonizó un insólito momento. Fue expulsado por hacerle gestos a la gente en la tribuna".

"El volante chileno comenzó pidiendo silencio a la hinchada de Racing, para posteriormente levantar dos dedos, rememorando la obtención de la Copa América 2015 y 2016 que consiguió con La Roja venciendo a Argentina. Desesperado, Vidal intentó excusarse, pero de poco sirvió", añadió el medio señalado.

Luego, el diario Clarín tituló: "La insólita expulsión de Arturo Vidal: cargó a los hinchas de Racing con las Copas América que ganó con Chile y se llevó la roja en la Copa Libertadores".

"Racing aplastó a Colo Colo, que quedó afuera de todo, y Arturo Vidal vio una roja insólita", colocó La Nación que después se burló del volante chileno: "En la Copa, no hubo revancha: empate en Santiago (1-1) y goleada estrepitosa en el Cilindro. Y no, no hubo goles de Vidal, y sí una expulsión absurda para un jugador de 37 años y con experiencia internacional".