Universitario de Deportes y Barcelona SC jugarán una 'final' en la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ambos equipos llegan igualados en puntos y necesitan los puntos para mantener el sueño de acceder a octavos de final. A pocos días del compromiso, el entrenador Segundo Castillo y el presidente de club ecuatoriano se pronunciaron al respecto.

Al igual que los dirigidos por Jorge Fossati, el Ídolo es muy cuestionado por su rendimiento en la Liga Pro de Ecuador, a pesar de ubicarse en el primer lugar.

DT y presidente de Barcelona SC advierten a Universitario

Segundo Castillo, entrenador de Barcelona SC, habló sobre las rotaciones que viene realizando en su equipo y remarcó que tienen grandes chances de sumar ante Universitario en Perú.

"El equipo ha tenido varias rotaciones pensando también en el partido de Libertadores por la seguidilla de partidos que estamos teniendo. Estamos tratando de distribuir las cargas, hicimos varios cambios", manifestó en conferencia de prensa.

"Jugar los dos partidos como se tienen que jugar para clasificar. Los dos últimos partidos no fueron buenos, no se sumó, mientras tengamos posibilidades y vida tenemos que trabajar. Sabemos que tenemos dos partidos y trataremos de ir a sumar, sabemos que no es fácil, pero tampoco imposible. Si estamos atentos a los detalles, vamos a crecer y mejorar. Creo que podemos sumar en Perú y luego ante Independiente del Valle, que es un rival que conocemos mucho", agregó.

Por su parte, Antonio Álvarez, mandamás del Ídolo, señaló que no hay excusas para ganar de visita en la fecha 5 de la Libertadores. "Duro. Todos en la Copa Libertadores son duros. Tenemos que ir a ganar sin excusas", sostuvo para TeraDeportes.

¿Cuándo juegan Universitario vs Barcelona SC?

El partido Universitario vs Barcelona SC está programado para el miércoles 14 de mayo de 2025 en el Estadio Monumental ‘U’ Marathon. Ambos equipos acumulan 4 puntos en la tabla de posiciones, lo que hace que necesiten urgentemente una victoria que les permita mejorar su situación y meterse en zona de clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

¿A qué hora juega Universitario vs Barcelona SC en el grupo B?

El compromiso entre Universitario vs Barcelona SC está programado para iniciar a las 9.00 p. m. (hora de Perú y Ecuador).