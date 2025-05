Christian Cueva volvió a ser noticia luego de anotar un doblete en el triunfo de Cienciano ante Sport Huancayo. En medio de este panorama, y a poco de regresar a Matute para enfrentarse a su exequipo Alianza Lima, se empezó a comentar sobre la posibilidad que tendría el habilidoso volante de volver a la selección peruana.

En ese sentido, el periodista Eddie Fleischman reconoció el presente que afronta 'Aladino'; sin embargo, cuestionó que se siga pensando en jugadores de avanzada edad para un combinado nacional que necesita un recambio generacional.

Eddie Fleischman pide dejar de insistir con Cueva y 2 referentes en la selección

"Suponiendo que levante su nivel y mejore... Vienen 2 partidos en junio y 2 en setiembre, los últimos de eliminatorias. ¿La selección debe seguir insistiendo con Cueva con 33 años? Cuando lo que se busca es darle recorrido a nuevos jugadores e integrar una nueva selección. El otro día hablábamos si Sonne o Inga como sustitutos de Advíncula, ¿tenemos que seguir pensado en Cueva para la selección? Ibáñez se tiene que enfocar en darle rodaje a Ramos, Kenji Cabrera y otros futbolistas", mencionó el periodista en el programa.

Por otra parte, Fleischman remarcó a referentes como Paolo Guerrero y Carlos Zambrano ya no deben ser considerados, a pesar del buen presente que afrontan en Alianza Lima. Además, señaló que hay otros jugadores con experiencia que pueden guiar a los más jóvenes.

"Que me disculpen, tienen un recorrido cada uno brillante, pero, si queremos pensar en una nueva selección, Cueva, Zambrano y Guerrero ya no. Tenemos que pensar en una selección que sea competitiva el próximo año (...) ¿Vas a ir a buscar y ganarle el partido a Ecuador y Colombia con jugadores que tienen un promedio de 34 años? (...). Hay gente de experiencia: Gallese, Araujo, Tapia, Aquino, Carrillo. Los que pueden seguir jugando a un ritmo competitivo, pero no forzar algo por lo que fue", agregó.

Por otra parte, con relación a los próximos partidos de Eliminatorias, el popular 'Colorado' afirmó que prefiere perder estos juegos, siempre que esto permita darle rodajes a varios futbolistas con miras al siguiente proceso clasificatorio.

"Prefiero perder con Quispe, Ramos, Cabrera, que perder con Paolo Guerrero... Yo estoy diciendo que, si me toca perder, prefiero hacerlo dándole rodaje a jugadores nuevos que con otros que el próximo año van a dejar la selección", concluyó.

¿Qué dijo Christian Cueva sobre volver a la selección peruana?

Luego de marcarle a Sport Huancayo, Christian Cueva admitió que siempre piensa en la selección peruana. "No, no quiero hablar ahora de eso (sobre la selección y ser convocado). Me encantaría, siempre pienso en eso. Cuando no estoy, apoyo. Ahorita me importa lo que estoy pasando en Cienciano y mantener felicidad", indicó para L1 Max.