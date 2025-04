Cienciano volvió al triunfo y regresó junto a Christian Cueva, quien arrancó de titular y logró anotar un doblete que le dio la victoria al cuadro imperial. Aladino fue el jugador destacado del compromiso por su enorme participación, recuperando balones y siendo clave en jugadas importantes para que el 'Papá' saque este resultado y le regale una ilusión a sus hinchas.

Posterior a ello, el delantero peruano fue elegido para declarar a L1MAX y habló sobre si tiene ganas de volver a la selección peruana a lo que Cueva respondió que siempre tiene en mente en volver, pero por el momento quiere enfocarse en Cienciano y seguir dándole alegrías a la hinchada que lo ha apoyado en todo este proceso.

Christian Cueva habla sobre sus ganas de volver a la selección peruana

"Agradecer a Dios por la oportunidad de volver a marcar y jugar al fútbol, que era lo que más deseaba. Me sentí bien, cada vez mejor. Todos los compañeros estamos con esa sensación de jugar y será una lucha, pero por el bien del equipo todos estamos preparados. No, no quiero hablar ahora de eso (sobre la selección y ser convocado). Me encantaría, siempre pienso en eso. Cuando no estoy, apoyo. Ahorita me importa lo que estoy pasando en Cienciano y mantener felicidad", declaró Christian.

Christian Cueva anotó dos golazos con camiseta de Cienciano ante Sport Huancayo

El delantero peruano se lució al abrir el marcador para Cienciano y registrar el segundo gol más rápido de la Liga 1 en este 2025, ofreciendo además la ventaja que dio calma al equipo en el desarrollo del partido. Didier La Torre brilló al inaugurar el marcador con un golazo en el primer minuto de juego y luego destacarse con una asistencia precisa a Aladino, quien anotó de cabeza superando al arquero Amudio. Finalmente, Christian Cueva fue sustituido por Ramúa en el minuto 71.

¿Cuándo es el próximo partido de Cienciano?

Cienciano llega con confianza para enfrentar a uno de los rivales más sólidos en casa durante la temporada 2025 de la Liga 1: Alianza Lima. El conjunto liderado por 'Pipo' Gorosito recibirá al equipo imperial este viernes 2 de mayo a las 7:30 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva, como parte de la jornada 11 del Torneo Apertura. Con Christian Cueva en plena forma, este enfrentamiento promete ser un emocionante arranque para el fin de semana.