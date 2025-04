Universitario de Deportes sueña con el Torneo Apertura. Luego de ir perdiendo por 1-0 ante el que en ese entonces era el invicto del fútbol peruano, los merengues despertaron en la segunda mitad y remontaron de manera épica por 4-1 el duelo contra Melgar en el estadio Monumental U Marathon.

Posterior a ello, Walter Ribonetto, entrenador del conjunto arequipeño, se presentó en la conferencia de prensa y habló sobre el resultado de su equipo. No solo felicitó al plantel crema, sino también se pronunció por la suspensión de último momento de Horacio Orzán. El entrenador argentino rechazó que hagan esto cuando el duelo ante Ayacucho fue aproximadamente 14 días atrás.

DT de Melgar rechaza la sanción a Horacio Orzán previo al duelo ante la 'U'

"Nosotros no nos quejamos por nada, competimos, hacemos hincapié en el grupo, pero hacer estas cosas de esa manera, que hagamos entrenamiento y me avisen un día antes que no puede jugar Orzán, no es la manera, me parece. Y el partido de Ayacucho había sido hace 14 o 15 días", comentó Walter Ribonetto en conferencia de prensa.

Además, apuntó que seguirán trabajando para estar en lo más alto de la tabla. "Nosotros nos enfocamos en lo deportivo, pero se vienen repitiendo estas cosas contra Melgar. El trabajo paga, a la larga el trabajo paga. Es fútbol, reconozco la derrota porque con el rival, con el entrenador, reconocer eso, pero hay otras cosas que no nos competen. Pero seguiremos trabajando, dar vuelta a la página y pensar en el partido viernes ante Garcilaso", añadió.

Walter Ribonetto elogia el juego de Universitario de Deportes

"El plan de partidos que habíamos trabajado en el primer tiempo había funcionado, neutralizar la fase ofensiva de Universitario, no pasaba nada, estaba controlado. Las acciones que tuvieron en proximidad fueron controladas por nuestros defensores o eran erróneas. El segundo tiempo cambió. Nos convirtieron el empate, apenas arranca el segundo tiempo. Nunca la tuvimos al pie”, sostuvo el estratega argentino.

El entrenador de los rojinegros también aplaudió el gran esfuerzo que hizo Universitario para remontar el partido tras ir cayendo por 1-0. "Duele el resultado. Se puede perder con un rival de esta magnitud. Reconozco el rival que tiene jerarquía y jugadores que marcan la diferencia a pesar de que un tiempo los controlamos. Perdimos el invicto, es un partido, se puede perder", sentenció.