No cabe duda que, desde su llegada, Hernán Barcos trasladó toda su experiencia al plantel de Alianza Lima, lo que lo convirtió en uno de los líderes y capitanes del plantel. Pero no solo eso, sino que también, pese a sus 41 años, continúa en completa vigencia, lo que lo mantiene como uno de los goleadores de la Copa Libertadores con 4 anotaciones. Debido a ello, el ‘Pirata’ manifestó que aún no quiere retirarse, por lo que podría ampliar su contrato con el club por una temporada más.

Su presencia y gran actualidad le dan a Barcos la autoridad para dirigirse a los más jóvenes, sobre todo a los que hicieron su debut en el histórico empate de Alianza Lima contra São Paulo en el Morumbí. Para el argentino, los ‘potrillos’ no deben quedarse con ese debut y, por el contrario, tienen que trabajar más duro para hacerse con un lugar en el primer equipo.

Hernán Barcos aconseja a ‘potrillos’ tras su debut contra São Paulo

Previo al duelo ante Deportivo Garcilaso por la fecha 8 de la Liga 1 2025, Hernán Barcos se tomó unos minutos para hablar con la prensa. Durante su intervención, el ‘Pirata’ envió un claro mensaje a los canteranos del primer equipo, ya que desea que continúen creciendo en su carrera y que no se queden solo con el buen desempeño que tuvieron contra el equipo brasileño.

“Sigan trabajando de la misma forma, que las oportunidades siempre están ahí y que las aprovechen cada vez que la tengan. Que no se crean que ya está por haber jugado un solo partido”, sostuvo el delantero argentino, quien puso en duda su retiro a final de temporada, tal como lo había adelantado a finales del año pasado.

PUEDES VER: Conoce a los CINCO juveniles de Alianza Lima que Néstor Gorosito hizo debutar en Copa Libertadores

¿Quiénes son los ‘potrillos’ que debutaron contra São Paulo?

Pese a la importancia del partido contra São Paulo por Copa Libertadores, Néstor Gorosito le dio la oportunidad de demostrarse a algunos jugadores de las canteras para que demuestren su talento en el escenario más grande a nivel continental. De esta forma, 5 jóvenes tuvieron la oportunidad de debutar en la competición y algunos hasta hicieron su debut de forma absoluta con la camiseta de Alianza Lima.

El mensaje de Hernán Barcos fue para Jhoao Velásquez, Piero Cari, Juan Delgado, Carlos Gómez y Nicolás Amasifuén. De ellos, Velásquez fue el único en ser titular, y aprovechó la oportunidad tras las sanciones a Carlos Zambrano y Renzo Garcés. Los otros jugadores, que fluctúan entre los 17 y 20 años, ingresaron de gran forma durante el partido.