Hernán Barcos cumple 41 años el 11 de abril y se mantiene como un pilar en el ataque de Alianza Lima. Lejos de mostrar señales de declive, el atacante argentino demostró que la edad no representa un obstáculo en su rendimiento y se erige como la gran figura íntima tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores. En recientes declaraciones, dejó claro que aún no ha sentido la necesidad de colgar los botines, lo que desató el entusiasmo de los hinchas íntimos que ven al ‘Pirata’ como un símbolo del club.

Barcos reconoció que había planeado su retiro para finales de 2025; sin embargo, el buen nivel que mostrado y su conexión con el club lo llevan a reconsiderar esta decisión. El goleador histórico extranjero de Alianza aún no toma una determinación definitiva y aseguró que evaluará su futuro una vez concluida la temporada. Todo indica que el adiós podría esperar un poco más.

Hernán Barcos podría postergar su retiro y continuar en Alianza Lima

En una reciente entrevista con el portal Globoesporte, Hernán Barcos dejó claro que todavía no está listo para despedirse del fútbol. El delantero argentino confesó que sigue disfrutando del juego y que físicamente se encuentra en óptimas condiciones, por lo que no descarta renovar una temporada más con el club blanquiazul.

“Dije que voy a jugar un año más para prepararme para parar porque, físicamente, me siento bien. Todavía puedo competir, que es lo más importante. Todavía no he sentido ganas de renunciar, pero me dije a mí mismo que me preparara mentalmente y no es fácil. Veremos cómo termina el año y luego decidiremos qué es lo mejor para todos”, aseguró el ‘Pirata’.

Asimismo, Barcos aseguró que cuando el adiós definitivo llegue, seguirá ligado al deporte rey. “Definitivamente, estaré involucrado en el fútbol. He vivido para el fútbol durante 25 años. Es difícil no verlo. No digo imposible, porque nunca se sabe. Pero, creo que continuaré mi carrera, si no como entrenador, entonces como manager deportivo o algo así”, sostuvo el delantero, que llegó a Alianza Lima a inicios del 2021.

Hernán Barcos cumple 41 años y es más vigente que nunca en Alianza Lima

Con 41 años recién cumplidos, Hernán Barcos sigue rompiendo moldes en el fútbol peruano. Su vigencia se respalda con cifras: suma más de 60 goles con la camiseta blanquiazul y continúa como uno de los delanteros más determinantes del torneo local. En la actual temporada de la Copa Libertadores, el ‘Pirata’ se mantiene como uno de los máximos goleadores del torneo.

Lejos de limitarse a la faceta ofensiva, Barcos también es un ejemplo de disciplina y profesionalismo. Cuida cada detalle de su preparación física y es uno de los jugadores más comprometidos del plantel. Ese enfoque ha sido clave para mantenerse competitivo a pesar del paso del tiempo. En una liga tan exigente como la peruana, su nivel no solo sorprende, sino que impone respeto.

Además, su rol como capitán va más allá de lo deportivo. Dentro del vestuario, se ha ganado la admiración del cuerpo técnico y la dirigencia. Su voz tiene peso en el equipo y su continuidad podría ser estratégica para consolidar el proyecto deportivo de Alianza Lima de cara al 2026. Aunque no hay una oferta formal de renovación, el club no descartaría abrir negociaciones.