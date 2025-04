Pablo Lavandeira dejó el partido a los 16 minutos del Alianza Lima vs Universitario. Foto: composición LR/captura de L1 Max

Pablo Lavandeira dejó el partido a los 16 minutos del Alianza Lima vs Universitario. Foto: composición LR/captura de L1 Max

Alianza Lima no pasó del empate 1-1 ante Universitario en Matute por la fecha 7 de la Liga 1 2025. El resultado se vio opacado por los distintos pasajes polémicos que nos dejó el partido. Uno de los hechos puntuales que dejó varias críticas fue la temprana expulsión de Pablo Lavandeira tras un fuerte pisotón contra Jorge Murrugarra.

En principio, el juez Daniel Ureta había amonestado con cartulina amarilla al futbolista blanquiazul. No obstante, reconsideró su decisión tras observar la jugada con mayor detenimiento en el VAR. Al respecto, Néstor Gorosito contó qué conversó el árbitro con Pablo Lavandeira durante esta situación.

Néstor Gorosito reveló la charla de Lavandeira y Ureta durante expulsión

En conferencia de prensa, el DT de Alianza Lima consideró que la expulsión de Pablo Lavandeira es una acción complicada de analizar. Además, reveló que Ureta le dijo a su jugador que la falta solo era para amarilla.

"Es muy difícil analizar en cámara lenta porque ahí parece que si. Pero él no tiene donde pisar. Hay que analizar porque el árbitro le dijo a Pablo (Lavandeira) que no era roja, era amarilla, porque no fue apropósito", declaró.

Asimismo, Gorosito evitó hablar sobre las decisiones arbitrales, puesto que luego recibe un castigo por parte de la Liga 1. En sus palabras, prefiere que los jueces no sean protagonistas de los partidos. "Prefiero no decir nada porque después te sancionan y uno parece un llorón. Yo quiero que los árbitros pasen desapercibidos, es lo mejor que le puede pasar", añadió.

¿Cuánto quedó el clásico Alianza Lima vs Universitario?

Pese al hombre de más, Universitario no pudo quedarse con el triunfo contra Alianza. El marcador final del clásico fue empate 1-1, con goles de Kevin Quevedo, para los blanquiazules, y José Rivera, para los cremas.