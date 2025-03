¿Cuándo juega Deportivo Garcilaso vs Sport Boys por el Torneo Apertura de la Liga 1 2025?

Deportivo Garcilaso vs Sport Boys EN VIVO juegan este sábado 29 de marzo, desde las 6.00 p. m., por la jornada 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. El partido se jugará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco), con transmisión a cargo del canal L1 Max. En La República tendrás la opción de seguir la cobertura ONLINE gratis por internet de este y otros compromisos del fútbol peruano.

El Pedacito de Cielo, uno de los clubes revelación en este arranque del campeonato, busca mantener su invicto frente a la Misilera, que deambula a mitad de la tabla de posiciones debido a su irregularidad. El cuadro cusqueño tiene 11 puntos y se ubica en el tercer lugar, por lo cual aspira a seguir prendido en la parte alta con una victoria.

¿A qué hora juega Deportivo Garcilaso vs Sport Boys?

El juego entre Deportivo Garcilaso y Sport Boys empezará a las 6.00 p. m. (misma hora en Cusco y el resto del Perú).

¿Dónde ver Deportivo Garcilaso vs Sport Boys?

La transmisión del Deportivo Garcilaso vs Sport Boys irá a través del canal L1 Max por TV, señal que puedes sintonizar en Claro, DirecTV, Best Cable, Zapping, etc. Vía streaming, estará disponible en la plataforma L1 Play.

Claro TV: canal 510 HD y 10 SD

DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD

Best Cable: canal 6.2 HD y 12 SD

Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD

Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD

Cable Visión Perú: canal 48.1 HD y 149 SD

Zapping: canal 29 HD.

Pronóstico de Deportivo Garcilaso vs Sport Boys

Las cuota de las principales casas de apuestas para el Deportivo Garcilaso vs Sport Boys pronostican un triunfo del equipo local.

Betsson: gana Garcilaso (1,45), empate (4,35), gana Boys (7,10)

Bet365: gana Garcilaso (1,42), empate (4,10), gana Boys (7,50)

Betano: gana Garcilaso (1,45), empate (4,15), gana Boys (7,60)

1XBet: gana Garcilaso (1,47), empate (4,14), gana Boys (8,25)

Coolbet: gana Garcilaso (1,45), empate (3,95), gana Boys (8,20)

Doradobet: gana Garcilaso (1,44), empate (3,80), gana Boys (9,00).

Entradas para Deportivo Garcilaso vs Sport Boys

Los boletos para asistir al choque Deportivo Garcilaso vs Sport Boys se pueden comprar en Garci Store, tienda ubicada frente a la tribuna occidente del estadio Garcilaso de la Vega.

Precios de las entradas para el juego contra Sport Boys. Foto: Deportivo Garcilaso

Historial de Deportivo Garcilaso vs Sport Boys

Los cuatro duelos previos entre Deportivo Garcilaso y Sport Boys dejan como saldo dos victorias para cada equipo.