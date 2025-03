Periodista chileno revela que se hartó de Gareca y le apostó a Ecuador: "Le puse 5 'lucas'"

La selección chilena de Ricardo Gareca se juega ante Ecuador la que probablemente sea su última carta de seguir en la pelea por alcanzar el repechaje mundialista. La Roja no tiene más opción que ganar este partido para tratar de salir del fondo de la tabla de posiciones, pero sus malos resultados en las últimas jornadas de las eliminatorias han llevado a que la mayoría de sus hinchas pierdan la esperanza, como el periodista Jorge 'Coke' Hevia.

En su programa de radio, el comunicador reveló que es tanta su poca fe en el equipo del 'Tigre' que incluso decidió apostarle "5 'lucas'" (5.000 pesos chilenos o aproximadamente 5,4 dólares) al triunfo del combinado norteño, algo que nunca antes había hecho.

PUEDES VER: Canal confirmado del Chile vs Ecuador por la fecha 14 de las Eliminatorias 2026

Periodista chileno apostó por Ecuador en partido de eliminatorias

"¿Puede clasificar Chile al Mundial? Cero. Es más, voy a reconocer que le puse 5 'lucas' a la victoria ecuatoriana”, comentó Hevia en la última edición de 'Pauta de juego', espacio que conduce en Radio Pauta.

"¿Tú no lo harías? (pregunta a un compañero). Yo tampoco lo había hecho. Pero me duele en el alma. Acá el perla (Gareca)… El señor Pablo Milad tiene que entrar al camarín el martes y decirle (que se vaya)… ¿Que no lo va a hacer? Entonces estamos todos al horno", agregó el exactor.

Las críticas al desempeño del argentino como seleccionador del conjunto sureño arreciaron con la derrota ante Paraguay de la fecha previa. Este resultado condenó a los mapochos al último lugar de la tabla de posiciones con tan solo 9 puntos, a cuatro unidades del repechaje, pero con apenas 5 jornadas más por jugarse.

Pronóstico de Chile vs Ecuador: ¿cuánto pagan las apuestas?

Según las principales casas de apuestas, Chile es favorito para imponerse a Ecuador a pesar de su mal momento. La localía le da un plus a la Roja, aunque la diferencia entre las cuotas por el triunfo de uno u otro equipo no es muy amplia.