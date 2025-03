Selección peruana entrena en Colombia y hoy Óscar Ibáñez definirá el once

El encuentro que sostendrá Perú este martes ante Venezuela es de suma importancia. Si queremos seguir aspirando a la zona de repechaje únicamente nos queda ganar y esperar algunos resultados en esta jornada 14 de Eliminatorias.

Ayer el técnico Óscar Ibáñez ofreció una conferencia de prensa y no dio pistas del once que saldrá en busca de la heroica en el estadio Monumental de Monagas, en Maturín. Eso recién lo definirá hoy en el entrenamiento que sostendrá por la mañana en el estadio Pascual Guerrero de Cali, Colombia.

“La vamos a definir recién mañana (hoy), están todos aptos y eso es lo bueno, todos están disponibles y todos quieren jugar. Es sumamente importante los que arrancan como los que están de recambio y quedó demostrado en el último partido”, declaró el estratega.

Consultado por el presente del equipo, remarcó que hay confianza y que todos se encuentran en óptimas condiciones. “Nos encontramos bien, ayer (sábado) se estaban recuperando los muchachos que habían tenido mayor participación. Hicieron un desgaste importante en lo físico y vamos a mover un poco pensando en lo que puede presentar Venezuela. Es un partido importante así que tenemos para prepararlo mañana (hoy) en Colombia”, comenzó el estratega.

Pese a que aún no hay un once definido, se conoció que una de las novedades fue la inclusión de Carlos Zambrano en la zaga en compañía de Renzo Garcés. Esto dejaría fuera del once titular a Luis Abram, titular ante Bolivia. Por la derecha fue ubicado Luis Advíncula, mientras que en la izquierda Marcos López iría por Miguel Trauco. Renato Tapia y Pedro Aquino estarían en la contención, dejando un poco más adelantado a André Carrillo. En el ataque fueron ubicados Andy Polo, Bryan Reyna y de ‘9’ Paolo Guerrero.