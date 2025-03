Chivas vs América EN VIVO: horario y canal de TV para ver el partido por octavos de final de Concachampions

¿Dónde ver el clásico Chivas vs América? | El Rebaño Sagrado y las Águilas jugarán hoy, miércoles 5 de marzo, por la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones Concacaf. Ambos equipos se enfrentarán en el Estadio Akron, a partir de las 7.30 p. m. (hora mexicana) y 8.30 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de las señales de Disney Plus y Azteca TV. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

¿A qué hora juegan Chivas vs América?

El encuentro entre Chivas vs América empezará a las 8.30 p. m. en territorio peruano y a las 7.30 p. m. en suelo mexicano. Revisa los horarios de este cotejo según tu zona geográfica.

México: 7.30 p. m.

Perú, Colombia, Ecuador: 8.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 9.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.30 p. m.

¿Dónde ver Chivas vs América?

La transmisión del Chivas vs América, así como varios de los partidos de los octavos de final de la Concachampions, estará a cargo del servicio de streaming Disney Plus para todo Sudamérica. En suelo mexicano, se podrá seguir vía Tubi TV y TV Azteca.

¿Cómo ver Chivas vs América ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Chivas vs América por internet, sintoniza la señal de Disney Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a la programación de diversos eventos deportivos. Si no puedes ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

Alineaciones Chivas vs América: posibles formaciones

Estos serían los equipos titulares para el duelo entre Chivas vs América por el clásico mexicano.

Chivas de Guadalajara : Raúl Rangel, Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias, José Castillo, Mateo Chávez, Luis Romo, Erick Gutiérrez, Roberto Alvarado, Hugo Camberos y Alan Pulido.

: Raúl Rangel, Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias, José Castillo, Mateo Chávez, Luis Romo, Erick Gutiérrez, Roberto Alvarado, Hugo Camberos y Alan Pulido. América: Luis Ángel Malagón, Kevin Álvarez, Israel Reyes, Ramón Juárez, Cristian Calderón, Alan Cervantes, Alejandro Zendejas, Erick Sánchez, Álvaro Fidalgo, Brian Rodríguez y Henry Martín.

Chivas vs América: ¿dónde juegan?

El encuentro entre América vs. Chivas se disputará en el Estadio Akron, ubicado en la ciudad de Guadalajara y que tiene una capacidad para cerca de 46.000 espectadores.