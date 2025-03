El último sábado 1 de febrero, Luis Ramos causó sensación en Colombia tras anotar su primer gol con la camiseta del América de Cali. El peruano aportó en la victoria por 2-0 de su equipo ante Deportivo Pereira por la séptima fecha de la Categoría Primera A. Tan solo le bastó dos partidos para demostrar por qué dejó Cusco FC para dar el gran salto al extranjero.

Recordemos que el delantero tuvo una temporada 2024 en la Liga 1. Sus goles y buenas actuaciones no pasaron desapercibidas, por lo que la 'Mechita' no dudó en sumarlo a su plantel para esta temporada. Tras su primer tanto en el exterior, los hinchas peruanos se ilusionan con verlo con la camiseta de la Blanquirroja.

Hinchas peruanos ilusionados con Luis Ramos tras primer gol en Colombia

La alegría de un futbolista peruano en el extranjero siempre será motivo para sonreír. Esta vez, Luis Ramos llenó de emoción a más de un hincha tras estrenarse en las redes con el América de Cali. Los aficionados de la Bicolor esperan que Óscar Ibáñez lo convoque y tenga su oportunidad con el Equipo de Todos.

"Mi '9' ante Bolivia y Venezuela", "Espero que lo convoquen, define mejor que Cavani", "Bien por Luis Ramos. Es un gran '9', ojalá siga en este nivel y esté en la lista de la selección peruana. Si no está, sería algo terrible para la selección", "Un año tuvo que pasar para ver a un '9' peruano marcar en el extranjero", "Bien por Ramos" y "Qué bien define Ramos, es un gol que le da mucha confianza", escribieron los hinchas en 'X'.

¿Qué dijo Luis Ramos tras triunfo del América de Cali?

En zona mixta, Luis Ramos conversó con la prensa tras el triunfo del América de Cali. SI bien no se refirió a su primer gol, el delantero peruano enfatizó en el gran trabajo que viene realizando el equipo para mantenerse invicto y en la cima del torneo cafetero.

"La verdad que nosotros no nos preocupamos por lo que se habla afuera, no sé por qué hablan tanto. Somos un plantel invicto, no sé por qué hablan mucho. Estamos primeros con un partido menos. La verdad que no sé por qué se especula por fuera. Nos preocupamos por el día a día y esperemos que sigamos así porque estamos por un buen camino para campeonar", declaró.