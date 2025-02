El amargo empate 1-1 entre Real Madrid vs Osasuna no estuvo exento de polémicas por las jugadas en el área que el árbitro no consideró como penales y, en especial, por la expulsión de Jude Bellingham en el primer tiempo que mermó las posibilidades de los merengues. Luego del partido, en declaraciones para la prensa, el inglés aseguró que nunca insultó al juez Munuera Montero.

En el ámbito deportivo, Kylian Mbappé abrió el marcador a los 15', pero la expulsión de Bellingham a los 40' complicó el juego para los dirigidos por Carlo Ancelotti. En el complemento, igualó el marcador a los 58' del duelo vía penal.

Jude Bellingham niega el insulto al juez del Real Madrid vs Osasuna

En la zona mixta del Estadio El Sadar, el jugador inglés explicó, desde su punto de vista, la charla que mantuvo con Montero y mencionó que lo que sucedió fue un error de comunicación, ya que el 'fu** off' fue una expresión que era para sí mismo y no para el juez.

"Es claro que se ha cometido un error, ha habido un error de comunicación. No quiero decir otra vez lo que dije, pero es algo más como 'jod**' y quiero que todo el mundo sepa que no quise poner al equipo en una situación en la que quería dejar al equipo con diez. Si revisas el vídeo se ve que no es lo mismo que dice el acta, espero que la Federación lo tenga en cuenta. No he insultado a nadie, se ve claramente en el video, ni siquiera lo digo directamente al árbitro, fue una expresión para mí mismo. Fue una falta de entendimiento, un error claro del colegiado", detalló.

Estas serían las expresiones que usó Jude Bellingham con el árbitro del Real Madrid vs Osasuna, según Movistar+. Foto: captura de Movistar+

Asimismo, se disculpó con sus compañeros de equipo por perjudicarlos con su expulsión. "Nunca insulté al árbitro, me alegra ver que existen los videos que muestran la realidad a pesar del informe del árbitro. Estoy aquí para disculparme con mis compañeros de equipo porque los puse en una situación difícil hoy", agregó.

¿Qué dice el informe del árbitro sobre la expulsión de Jude Bellingham?

"En el minuto 40, Bellingham fue expulsado por el siguiente motivo: por dirigirse a mí, estando a escasos metros, en los siguientes términos: 'Fu** you'", se lee en el informe arbitral del Real Madrid vs Osasuna.

Por otro lado, según las imágenes de Movistar+, esto le dijo Bellingham a Munuera Montero: "I’m talking to you with respect, fu** off". En español se traduciría de esta manera: “Estoy hablando contigo con respeto, jóde*** o jod**".