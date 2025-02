Mientras transcurría con normalidad un partido de fútbol juvenil en el Polideportivo de Moratalaz, en Madrid, España, el árbitro encargado del encuentro sufrió un grave problema de salud que estuvo a punto de costarle la vida. El árbitro tuvo un inesperado paro cardíaco, pero gracias a la rápida acción y al soporte de los jugadores que presenciaron este suceso, logró ser salvado.

Tras haberse establecido la situación, llegaron los integrantes del Samur-Protección Civil, quienes le realizaron los exámenes correspondientes al joven árbitro que, con la ayuda del personal médico y los futbolistas, logró superar el impasse a tiempo.

¿Cuál fue el problema de salud que sufrió el árbitro de fútbol?

El joven árbitro de fútbol sufrió un paro cardiaco que pudo ser fulminante al punto de perder la vida el último domingo 9 de febrero, cuando dirigía un partido en el Polideportivo de Moratalaz. A raíz de este repentino suceso, los futbolistas presentes se acercaron a él y le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), gracias a las cuales lograron estabilizarlo.

Asimismo, según la versión proporcionada por el personal del servicio de emergencias de Madrid, al llegar el servicio sanitario también utilizó un desfibrilador externo semiautomático (DESA), lo que permitió que la persona afectada recuperara por completo el pulso y la conciencia.

Acto seguido, el árbitro fue trasladado al Hospital Gregorio Marañón al promediar las 13:00 horas para que se someta a los exámenes correspondientes y descartar alguna otra situación que complique su estado.

Emergencias Madrid se pronuncia

Mediante las redes sociales, Emergencias Madrid realizó una publicación en la que también proporcionó detalles sobre lo ocurrido el domingo 9 de febrero en el Polideportivo de Moratalaz.Actualizar

"Un joven, que arbitraba un partido en el polideportivo de #Moratalaz, ha sufrido una parada cardiaca. Los jugadores han hecho #RCP hasta la llegada de @SAMUR_PC, que con un #DESA, ha logrado que recuperara pulso y consciencia", sostuvo la entidad en la red social X (antes Twitter).

¿Qué es la RCP?

La Reanimación Cardiopulmonar es una técnica de emergencia que consiste en aplicar compresiones rítmicas en el pecho de una persona que ha sufrido un paro cardiorrespiratorio, permitiendo que el oxígeno siga circulando hacia los órganos vitales.

Realizar RCP de inmediato, incluso si no se es un profesional de la salud, puede aumentar hasta en un 40% las probabilidades de supervivencia.

Si una persona no responde, no se mueve y no respira, es crucial aplicar RCP de inmediato. Aprender esta técnica es sencillo y puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

¿Cómo actuar ante un paro cardiorrespiratorio?

Verifica el estado de conciencia de la persona. Llama a emergencias o pide a alguien más que lo haga. Inicia las maniobras de RCP. Reevalúa la condición de la persona.

Si hay un Desfibrilador Externo Automático (DEA) disponible, enciéndelo y sigue las instrucciones del dispositivo.