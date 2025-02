El debut de Alianza Lima en la Liga 1 2025 dejó sensaciones encontradas. Si bien el equipo blanquiazul goleó a Cusco FC por 3 a 0 en el inicio del torneo, algunos cambios tácticos generaron debate. Uno de los protagonistas fue Erick Noriega, quien tuvo que adaptarse a una posición poco habitual dentro del planteamiento de Néstor Gorosito, quien decidió mudar al ‘Samurai’ de la zaga a la primera línea de volantes.

En ese sentido, Noriega se pronunció al respecto y reveló que no se siente cómodo en su nuevo puesto; sin embargo, lejos de quedarse con esa impresión, espera poder acostumbrarse para poder quedarse con la posición. En sus primeros partidos como mediocampista, el exjugador de Comerciantes Unidos marcó su primer gol en el debut de Alianza Lima en la Liga 1 2025.

Erick Noriega revela que no está cómodo en su nuevo puesto en Alianza Lima

Erick Noriega fue claro al hablar sobre su nueva función en Alianza Lima. Bajo las órdenes de Néstor Gorosito, el zaguero ha tenido que desempeñarse en una posición menos familiar para él, lo que ha generado un proceso de adaptación complejo. Sin embargo, el futbolista aseguró que está enfocado en demostrar su valía y consolidarse dentro del esquema táctico del entrenador argentino.

“Con el trabajo del comando técnico y los compañeros, que me están aconsejando bastante, poco a poco me voy adaptando mejor. Hoy me sentí mucho más cómodo que en otros partidos y quiero que siga siendo así y mejorar muchísimo más”, inició el jugador, quien también fue convocado a la selección peruana.

“Sí (se sintió incómodo), es normal. Venía jugando de central muchos partidos, incluso de lateral derecho, pero nunca de volante, solo con Comerciantes (Unidos, su ex club). Ahora en Alianza tengo la oportunidad y quiero seguir demostrando para tener el puesto siempre”, añadió el ‘Samurai’.

Alianza Lima goleó en su debut en la Liga 1 contra Cusco FC

Pese a la incertidumbre sobre algunos cambios tácticos, Alianza Lima tuvo un debut soñado en la Liga 1 2025. Los blanquiazules enfrentaron a Cusco FC en el estadio Alejandro Villanueva, en un partido donde lograron imponerse con autoridad y demostraron que son uno de los principales candidatos al título del campeonato peruano al golear por 3 a 0.

Desde el primer minuto, el equipo de Néstor Gorosito se mostró superior y con una propuesta ofensiva que desbordó la defensa rival. Jugadores clave como Hernán Barcos y el propio Erick Noriega fueron determinantes en la victoria. El ataque aliancista no dio tregua, y la precisión en la definición permitió que los hinchas celebraran una goleada en el recinto de Matute.

El desempeño del ex Comerciantes Unidos fue uno de los puntos a analizar en el encuentro. Si bien se le notó en proceso de adaptación a su nuevo rol, cumplió con la labor asignada por Gorosito. Sin embargo, su desempeño sigue bajo la lupa, pues su adaptación a la nueva posición será clave en la estructura defensiva de Alianza Lima.

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima?

Tras su victoria en el debut, Alianza Lima ya tiene la mirada puesta en su siguiente desafío. Los blanquiazules enfrentarán un nuevo reto en la Liga 1 con el objetivo de mantener el ritmo arrollador que mostraron en su primer encuentro y deberán visitar el calor de Sullana para enfrentar a Alianza Atlético por la segunda jornada del campeonato.

Sin embargo, los íntimos deberán esperar para ese duelo, pues antes tendrán un importante reto al enfrentar a Nacional de Paraguay por el partido de vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores. En la ida, ambos igualaron 1 a 1, por lo que los dirigidos por el ‘Pipo’ Gorosito necesitan ganar para avanzar a la siguiente ronda, donde espera Boca Juniors.