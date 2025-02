Alianza Lima fue de menos a más en sus partidos de pretemporada. Aunque no mostró una buena imagen ante Deportivo Morón, equipo de segunda división de Argentina, en sus últimos amistosos ante LDU Quito y Aucas de Ecuador se percibió un crecimiento futbolístico en el equipo de Néstor Gorosito. A diferencia de su rival en Copa Libertadores, Nacional de Paraguay atraviesa una crisis de resultados que llevó a un cambio de DT. Por ello, el periodista Pedro García analizó a los guaraníes y minimizó su nivel.

Pedro Sarabia, el nuevo DT del Tricolor tras la salida de Víctor Bernay, tendrá su debut ante los blanquiazules al mando de Nacional, un estreno complicado. Esta es su segunda etapa como estratega de los paraguayos, ya que los dirigió entre 2022 y 2023. Como curiosidad, estuvo en el banquillo de los guaraníes en la recordada goleada 5-1 sufrida ante Sporting Cristal en la Libertadores 2023.

Pedro García ve como favorito a Alianza Lima y resalta falencias de Nacional

En su programa ‘Vamos al VAR’ de RPP, el comunicador mencionó que, si Alianza Lima no logra superar a Nacional en el torneo Conmebol, sería un fracaso debido a la actualidad de los paraguayos.

"Sería un fracaso rotundo, Alianza tiene que jugar el partido con Boca Juniors, por lo que he visto del equipo paraguayo. (...) En este minuto, ahorita, ¿Sabes cuántos entrenamientos tiene Nacional con su nuevo técnico? Uno. ¿Estaría bien que un equipo que tiene un entrenamiento elimine a uno que viene de una pretemporada, armado del equipo, gira y más?", manifestó.

Alianza Lima tendrá su debut oficial en 2025 ante Nacional de Paraguay por la Copa Libertadores. Foto: Alianza Lima/X

Asimismo, enumeró las debilidades del primer rival de los blanquiazules en el certamen continental. “Nacional no solo perdió (en el torneo paraguayo), vi su defensa contra Libertad y es un flan. Le ganaron 3-0 en el primer tiempo, pero la defensa de Nacional, tú ves y no lo puedes creer, es una defensa que no defiende, no se opone al que lo ataca, me quedé sorprendido que sea un equipo de Copa Libertadores”, añadió.

Pedro García elogia a Pablo Ceppelini y a Néstor Gorosito

En el mismo programa, se mostró asombrado por el nuevo '10' de los íntimos, el uruguayo Pablo Ceppelini, a quien elogió por su partido ante Aucas.

"Le vi argumentos a Alianza para ganar a Nacional contra Aucas. Jugó bien, Ceppelini jugó bien. No quiero complicarte con el recorrido táctico, el hombre la conoce, el pase que le mete a Paolo (Guerrero) para que haga un gol, hizo de lo difícil lo más fácil", apuntó.

Además, Pedro García también reconoció el buen trabajo de Néstor Gorosito en su último duelo ante Aucas y lo comparó con Mariano Soso, su predecesor en el banquillo victoriano.

“Hay una diferencia marcada de Alianza con respecto al año pasado, tiene que ver con la claridad de la propuesta. A Gorosito lo 'maletearon' cuando vino, lo que veo es que les da libertad para jugar. El año pasado, con (Mariano) Soso, había partidos en que cambiaba de sistemas, eso sumado al que no tenía juego en el medio, era un equipo correlón”, afirmó.