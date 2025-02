¿Quién ganó el WWE Royal Rumble 2025? Resultados completos EN VIVO con John Cena y Roman Reigns

Además de los dos combates Royal Rumble para varones y mujeres, estas son las peleas que se llevarán a cabo esta velada.

Cody Rhodes (c) vs. Kevin Owens: combate de escalera por el Campeonato Indiscutido de la WWE

DIY - Johnny Gargano y Tommaso Ciampa (c) vs. The Motor City Machine Guns - Alex Shelly y Chris Sabin: combate al mejor de tres caídas por el título en parejas de la WWE.