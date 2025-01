Israel Adesanya vs Nassourdine Imavov EN VIVO: ¿en qué canal ver la pelea estelar de la UFC Fight Night?

Israel Adesanya vs Nassourdine Imavov se enfrentarán en Arabia Saudita. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

Israel Adesanya vs Nassourdine Imavov se enfrentarán en Arabia Saudita. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

Israel Adesanya vs Nassourdine Imavov se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 1 de febrero por la UFC Fight Night. La pelea estelar de la noche se llevará a cabo en Arabia Saudita, a partir de las 9.00 a. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Disney+ para toda Sudamérica y ESPN+ para territorio estadounidense. Además, podrás seguir la cobertura ONLINE y GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto y más incidencias de la pelea.

El luchador nigeriano, que ocupa actualmente el segundo lugar en el ranking mundial, vuelve al octágono después de su difícil derrota ante Dricus du Plessi en el año 2024. En esta ocasión, buscará cambiar el rumbo de esta racha negativa, la cual tuvo inicio frente a Sean Strickland.

Nassourdine Imavov (15-4), quien se ubica en el quinto lugar en la categoría, es un rival que podría alterar el panorama de la división. El peleador reconocido como The Last Stylebender se halla en un momento crucial de su trayectoria, tras haber sufrido dos derrotas en sus tres combates más recientes.

Israel Adesanya vs Nassourdine Imavov: ficha de la pelea

Pelea Israel Adesanya vs Nassourdine Imavov ¿Cuándo? sábado 1 de febrero ¿A qué hora? 9.00 a. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN+ y Disney+ ¿Dónde? Arabia Saudita

¿A qué hora pelean Israel Adesanya vs Nassourdine Imavov?

En territorio peruano, la pelea entre Israel Adesanya vs Nassourdine Imavov empezará a las 9.00 a. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios para que no te pierdas ninguna incidencia.

México: 8.00 a. m.

Perú, Colombia y Ecuador: 9.00 a. m.

Bolivia y Venezuela: 10.00 a. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 11.00 a. m.

¿En qué canal ver la pelea Israel Adesanya vs Nassourdine Imavov?

La transmisión de la pelea entre Israel Adesanya vs Nassourdine Imavov estará a cargo de Disney+ para toda Sudamérica. Además, en territorio estadounidense, podrás seguirlo por ESPN+.

¿Dónde ver la pelea Israel Adesanya vs Nassourdine Imavov en vivo online?

Si deseas ver la pelea entre Israel Adesanya vs Nassourdine Imavov ONLINE y GRATIS, podrás hacerlo por la cobertura de La República Deportes. Este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del choque estelar.

Cartelera completa de Israel Adesanya vs. Nassourdine Imavov de UFC Fight Night 250

Cartelera principal

#2 Israel Adesanya (24-4-0) vs. #5 Nassourdine Imavov (15-4-0)

#14 Shara Magomedov (15-0-0) vs. Michael Page (22-3-0)

#4 Sergei Pavlovich (18-3-0) vs. #9 Jairzinho Rozenstruik (15-5-0)

Ikram Aliskerov (15-2-0) vs. Andre Muniz (24-6-0) (pendiente de cancelación)

Said Nurmagomedov (18-3-0) vs. Vinicius Oliveira (21-3-0)

Muhammadjon Naimov (11-3-0) vs. Kaan Ofli (12-3-1)

Preliminares