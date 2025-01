El último sábado 25 de enero, Alianza Lima empató 1-1 ante LDU en un amistoso por la Noche Blanca 2025. El único tanto de los blanquiazules lo marcó Paolo Guerrero, pero el que realmente se llevó los elogios de la hinchada fue Pablo Ceppelini. El uruguayo tuvo acción por primera vez como íntimo y ya ilusionó para el resto de la temporada.

En su llegada a Lima, algunos futbolistas se detuvieron con la prensa para conversar sobre el compromiso en Quito. Sin embargo, uno de los que no quiso charlar con los medios fue Néstor Gorosito. El entrenador prefirió no brindar ninguna declaración a la hinchada.

PUEDES VER: Pep Guardiola realizó inesperada mención a Lima para explicar remontada del Manchester City ante Chelsea

Nestor Gorosito evitó hablar con la prensa tras empate de Alianza Lima ante LDU

Durante su arribo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, algunos periodistas abordaron a Gorosito para saber sus sensaciones del partido y lo que será el debut de Alianza Lima en la Liga 1 2025. No obstante, el estratega argentino prefirió no declarar y señaló que cualquier entrevista debe pasar primero con el jefe de prensa del club.

"Hablen con el jefe de prensa y él después me lo comunica a mí. No hay problema. No puedo pasar por arriba", dijo el actual entrenador de Alianza Lima. Algunos jugadores, como Pablo Ceppelini y Hernán Barcos sí tuvieron un breve tiempo para charlar con los hombres de prensa.

¿Cuál es el último amistoso de Alianza Lima previo a su debut en Copa Libertadores 2025?

Hace unos días, a través de las redes sociales, el equipo victoriano anunció que llevará a cabo un nuevo partido amistoso de pretemporada contra el SD Aucas. El Ídolo de Quito llegará al estadio Alejandro Villanueva para ser el rival de práctica del equipo aliancista, lo que les permitirá ganar ritmo de juego de cara al inicio de la nueva temporada en su liga local.

El choque entre ambos clubes se llevará a cabo el jueves 30 de enero, desde las 8.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana). Por el momento, no se ha confirmado si algún canal de TV o servicio de streaming transmitirá dicho compromiso.

¿Cuándo debuta Alianza Lima en la Copa Libertadores 2025?

El partido de ida entre Alianza Lima y Nacional se jugará el próximo miércoles 5 de febrero, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (horario paraguayo). El escenario de este compromiso sería el estadio Defensores del Chaco (por confirmar).

Para la vuelta, el elenco limeño será local en Matute, el miércoles 12 de febrero, en el mismo horario. El equipo que gane esta llave avanzará a la fase previa 2, en la cual tendrá que enfrentarse al poderoso Boca Juniors de Argentina.