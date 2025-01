Universitario acaba de culminar una exitosa gira en tierras cafeteras, en la que enfrentó a Junior de Barranquilla y Once Caldas por la Serie Colombia 2025, y dejó buenas impresiones a pesar del bajón de nivel cuando ingresaron los suplentes. Esta actuación del conjunto de Fabián Bustos no pasó desapercibido por el 'Puma' Carranza, quien expresó su opinión sobre el desempeño de la 'U' durante sus recientes amistosos y, a pesar de que vio bien al equipo, el histórico jugador merengue mencionó que hay aspectos que deben ser mejorados de cara a la próxima temporada.

Universitario, que se coronó bicampeón del fútbol peruano en 2024 en el año de su centenario, se enfrenta a la presión de mantener su nivel para conseguir el tricampeonato en la Liga 1 y avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores, fase a la cual no accede desde el 2010, cuando era dirigido por Juan Reynoso.

'Puma' Carranza sugiere un cambio a Fabián Bustos para mejorar el equipo

En el programa de YouTube ‘Trivu’, Carranza destacó el buen inicio del equipo en su primer partido, aunque también hizo un llamado a la reflexión para el entrenador argentino Fabián Bustos.

"A la ‘U’ la vi bien en el primer tiempo. Atacó y se pudo ganar 2-0 fácil. A Universitario lo he visto bien. En los dos partidos los he visto bien a los muchachos. Pero, ojo, tienen que modificar la defensa porque, quieras o no, no hay seguridad", anotó.

Carranza elogió a Rodrigo Ureña

El ‘Puma’ Carranza no escatimó en elogios hacia el rendimiento general de los futbolistas, pero también hizo hincapié en la necesidad de contar con Rodrigo Ureña, quien no participó en el primer duelo por problemas físicos. “El chileno no ha jugado. Para mí es el mejor”, afirmó y subrayó o la importancia del volante en el esquema del equipo.

El volante chileno fue fundamental en el éxito reciente de Universitario, ya que no solo aportó en la marca, sino también en la distribución del juego.

Resultados de Universitario en la gira y expectativas futuras

La gira por Colombia comenzó de manera positiva para Universitario, que se impuso 3-1 en su primer encuentro contra Junior de Barranquilla. Los goles de Yuriel Celi, Gabriel Costa y Diego Churín reflejaron un equipo competitivo, aunque el ‘blooper’ de Sebastián Britos permitió un descuento que dejó un sabor agridulce.

En el segundo partido, Universitario enfrentó a Once Caldas, duelo en el cual, pese a mantener la intensidad, el equipo local se llevó la victoria con un gol del boliviano Gilbert Álvarez. Aunque resultó en una derrota, el rendimiento del equipo fue valorado positivamente por el cuerpo técnico.