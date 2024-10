En julio de este año, Alianza Lima y Universitario se vieron las caras en el clásico correspondiente al Torneo Clausura. Dicho partido, que terminó con victoria para los cremas, dejó como una de sus jugadas más recordadas la lesión del portero Sebastián Britos como consecuencia de un fuerte choque con el defensa Carlos Zambrano. Aquella vez, pese a que el 'León' intentó disculparse, el golero uruguayo rechazó el gesto.

Al recordar dicha situación, Zambrano se mostró incómodo con el portero de la ‘U’ y así lo manifestó en una reciente entrevista. Esta anécdota se suma a la creciente tensión que existe en el fútbol peruano, especialmente cuando se aproxima la recta final del Torneo Clausura 2024, donde Alianza Lima y Universitario luchan por consagrarse como campeones.

Carlos Zambrano dio detalles del duro choque que tuvo con Sebastián Britos

El enfrentamiento entre Carlos Zambrano y Sebastián Britos se produjo durante un balón dividido, donde el defensor aliancista impactó al guardameta de Universitario. El ‘Káiser’ aclaró que no tuvo intención de lastimar a Britos y que, inmediatamente después del incidente, intentó disculparse con él. Sin embargo, el uruguayo no aceptó el gesto, lo que desató la molestia del central de Alianza Lima.

Carlos Zambrano y Sebastián Britos tuvieron un duro choque en los minutos finales del último clásico entre Universitario y Alianza Lima. Foto: composición LR/El diario crema

“Yo lo fui a chocar. El arquero igual sale a reventar, que te levanta la rodilla, eres tú o es él. Era la última jugada, fui a chocar, fui fuerte pero no a lesionarlo. Él se lesiona con el palo. Los dirigentes salieron a hablar y su mismo jugador salió a desmentir”, inició el zaguero en entrevista para el programa de YouTube ‘Fútbol Champán’.

“Le pedí disculpas de buena onda, me dijo que yo lo hacía porque estaban las cámaras al lado. Aldo (Corzo) estaba al lado y él sabe como soy, se acaba el partido y listo, somos compañeros y nada más. (...) Por dentro no podía creer que este fantasma (Britos) me diga eso. Como si no me conocieran a mí en mi país. ‘¿Quién te conoce?’, le iba a decir, pero me aguanté y me ‘quité’”, agregó el ‘León’.

¿Qué dijo Carlos Zambrano acerca de Universitario?

En medio de la controversia con Sebastián Britos, Carlos Zambrano también aprovechó para opinar sobre el desempeño de Universitario en el Torneo Clausura. El defensor de Alianza Lima consideró que el equipo ‘crema’ no es el mejor del campeonato, a pesar de haber ganado el Torneo Apertura. Zambrano argumentó que la ‘U’ logró el título gracias a la diferencia de goles y no por un dominio claro en el terreno de juego.

“Dicen que Universitario está bien, que fue mejor este año, que mejor jugó, pero el Apertura lo ganó por goles. Aquí no hablemos que es el mejor equipo porque por puntaje aún no ha ganado. Este Clausura también se va a definir por goles. Tampoco hablemos que es el mejor. Puede jugar mejor, pero no es el mejor equipo”, aseguró Zambrano.

El zaguero de Alianza también hizo referencia a Los Chankas, equipo que recibirá a la ‘U’ en la última jornada del Torneo Clausura 2024. Zambrano recordó la fecha final del primer torneo del año, donde el equipo de Andahuaylas cayó por goleada a favor de Universitario, lo cual les benefició en la tabla y llevarse el Apertura por la diferencia de un gol sobre Sporting Cristal.

“En el acumulado lo ganamos nosotros el año pasado, no hablemos de acumulado entonces. La ‘U’ ganó los partidos claves. Ojalá que Chankas no haga lo que hizo en el Apertura, que le metan 4 no es normal eso”, apuntó Carlos Zambrano, quien se encuentra en el mismo panorama que los ‘celestes’, ya que Alianza está por debajo de los ‘merengues’ por goles.

¿Carlos Zambrano continuará en Alianza Lima?

El futuro de Carlos Zambrano en Alianza Lima también fue tema de conversación tras el clásico ante Universitario. El defensor reveló su intención de seguir vistiendo la camiseta blanquiazul en la temporada 2025, aunque aclaró que la decisión no depende solo de él. Según Zambrano, su deseo es continuar aportando al equipo, pero la directiva del club aún no define si renovará su contrato.

“Yo me quiero quedar en Alianza Lima, soy hincha del club, pero el tema va medio lento. La pelota está en cancha de los dirigentes, eso lo está viendo mi empresario. No depende de mí”, finalizó el defensor ‘blanquiazul’.