Una de las deudas más grandes de la gerencia deportiva de Universitario en los últimos años ha sido la elección del ´9´ extranjero a pesar de haber conseguido el bicampeonato en el centenario crema. Ni Emanuel Herrera ni Diego Dorregaray fueron la solución de gol en el ataque merengue. Por ello, el nombre del colombiano Leonardo Castro ilusiona mucho a la hinchada de la 'U' porque su calidad está comprobada en Millonarios, uno de los más grandes de Colombia. En ese sentido, el periodista cafetero de ESPN Julián Capera se rindió ante 'Leo' e incluso lo comparó con el histórico Radamel Falcao, su compañero en el Ballet Azul.

El delantero colombiano es pieza fundamental en el ataque de los embajadores, al punto que, ante el interés de Universitario de llevárselo, Millonarios, según la prensa de Colombia, le ofrecería una extensión de contrato, el cual termina a finales de 2025. Por otro lado, el 7 de octubre de 2023, fue convocado a la selección cafetera por Néstor Lorenzo para disputar las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias al Mundial 2026, pero no logró debutar.

Periodista colombiano elogia a 'Leo' Castro ante interés de la 'U'

En el programa online 'Mano a mano', del canal de YouTube Denganche, el comunicador colombiano de ESPN Julián Capera fue entrevistado en el marco del interés de la institución crema en Leonardo Castro, estrella de Millonarios, y se rindió ante él comparándolo con Falcao García, mundialista con Colombia.

"No nos sorprende el interés de un equipo grande del fútbol peruano como Universitario por Leonardo Castro. Todo el mundo lo quiere, así describe su situación Millonarios, su entorno y su representante. Es el jugador más importante e influyente en el fútbol de Millonarios. Todos los reflectores apuntan hacia Radamel Falcao García, por lo que representa para el fútbol colombiano, es el goleador histórico en la selección. Ellos comparten posición, pero la influencia en el juego de 'Leo' Castro ha sido mucho mayor en el 2024 (que la de Falcao)", detalló el hombre de prensa.

Sin embargo, Millonarios no tiene ningún interés de negociar por el atacante. "No me sorprende la postura de Millonarios, que tiene competencia internacional el próximo año, que ha dicho que no tiene ningún interés en negociarlo. La situación es que tiene un año más de contrato, el cuerpo técnico de Alberto Gamero cuenta con él y consideran que es una pieza fundamental para empezar a diseñar el proyecto deportivo del otro año en el conjunto embajador", añadió.

¿Quién es Leonardo Castro, delantero colombiano que quiere Universitario?

Leonardo Castro es un delantero colombiano nacido el 14 de junio de 1992 en Tambo, Colombia. Hoy, juega para Millonarios en la Liga BetPlay de Colombia y es conocido por su capacidad de anotar goles.

El atacante debutó en Deportivo Pereira en el 2015 y convirtió 8 goles en 8 encuentros jugados en el Torneo Águila, por lo que despertó el interés de Independiente de Medellín, club en que estuvo gran parte de su carrera hasta 2021, para después volver a Pereira, en el cual se coronó como el máximo goleador de la Liga Dimayor con 15 tantos. Posteriormente, fichó por Millonarios en el 2023, equipo con el que consiguió la Supercopa de Colombia y el título nacional de su país.

Desde su estreno en el fútbol profesional, 'Leo' disputó un total de 326 encuentros entre torneos de Colombia, Copa Sudamericana y Copa Libertadores, en los que marcó 112 goles y brindó 34 asistencias.