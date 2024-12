Partidos de hoy, 8 de diciembre del 2024: horarios y canales para ver fútbol en vivo

Este domingo 8 de diciembre, los aficionados al deporte podrán disfrutar de una intensa jornada con múltiples partidos en diversas ligas y copas. Desde la Liga de Bolivia hasta la Liga de Argentina, la acción no se detiene. A continuación, te presentamos la programación completa, horarios y canales de transmisión para que no te pierdas ningún encuentro.

Uno de los encuentros más importantes de la jornada es el The Strongest vs Bolívar por la Liga de Bolivia 2024. Este clásico del fútbol altiplánico podría definir al nuevo campeón del Torneo Clausura. Este cotejo se disputará en el estadio Hernando Siles de La Paz y será transmitido por la señal de Tigo Sports Bolivia.

Otro duelo atractivo de esta fecha es el Boca Juniors vs Newells Old Boys por la Liga de Argentina 2024. El cuadro xeneize necesita una victoria para seguir escalando posiciones en la tabla. No obstante, el cuadro rosarino quiere dar la sorpresa. En este cotejo, Luis Advíncula podría ser titular como lateral derecho.

Partidos de hoy en la Liga de Bolivia

The Strongest vs Bolívar

Hora: 4.30 p. m.

4.30 p. m. Canal: Tigo Sports.

Partidos de hoy en la Liga de Colombia

América de Cali vs Junior

Hora: 4.30 p. m.

4.30 p. m. Canal: Win Sports.

Win Sports. Independiente Santa Fe vs Atlético Nacional

Hora: 7.00 p. m.

7.00 p. m. Canal: Win Sports.

Partidos de hoy en la Liga de Argentina