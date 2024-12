El nuevo entrenador de Alianza Lima para la temporada 2025, Néstor Gorosito, generó revuelo tras su reciente entrevista en ESPN, medio en el que se mostró escéptico sobre el uso de tecnología en el fútbol. A pesar de su experiencia, su postura suscitó dudas entre los hinchas del club blanquiazul, quienes no quieren ver a su equipo perder el título nacional ante su más grande rival, Universitario.

El 'Pipo', quien aún no ha sido oficializado como director técnico del elenco de La Victoria, se enfrenta a un reto significativo en un contexto en el que la tecnología y las estadísticas juegan un papel crucial en el deporte rey. En medio de un proceso de reestructuración en Alianza Lima, en el cual se han realizado cambios en la dirección deportiva con Franco Navarro y en las divisiones menores con Wilmar Valencia, la llegada de Gorosito representa una apuesta por la experiencia, aunque su enfoque tradicional podría ser un obstáculo en un fútbol cada vez más moderno.

Prensa argentina vacila a Gorosito por su renuencia al uso de la tecnología

Durante una entrevista en el programa 'F90' de ESPN Argentina, Gorosito enumeró a los integrantes de su comando técnico que llevará a Alianza Lima y manifestó que es difícil que pueda llevar al encargado de las mediciones físicas mediante la tecnología a la capital peruana cuando asuma como DT íntimo.

“Vamos todos (su cuerpo técnico), no puedo irme sin estar con ellos, debido primero a su capacidad y después porque es la gente que trabaja conmigo desde que me inicié prácticamente. A mí no me da la cara para decirles que no pueden ir. Son (Jorge) ‘Cachito’ Borelli, (Gustavo) ‘Chapa’ Zapata, ‘Seba’ Somoza, Marcelo Villasanti, que va como videoanalista. Y estamos tratando de ver si podemos llevar al profe (Cristian) Cetrangolo, que es el encargado de ver lo que es fuerza, GPS y todas esas cosas, pero está un poquito difícil que lo pueda llevar ahora”, detalló.

Ante esa negativa de llevar al encargado de la tecnología en su CT, el periodista Sebastián Vignolo vaciló al futuro entrenador victoriano: "¿Cuántos drones viajan?". Ese comentario tuvo una respuesta inmediata.

“Todos hacemos medianamente lo mismo. Lo que digo siempre. Yo jugué siempre a la pelota y tengo 60 años, y hace 54 que entré a River Plate. Si yo necesito que venga el ‘profe’ a decirme que uno está cansado, no tengo idea de fútbol”, dijo Gorosito. Pese a reconocer la importancia de la preparación física, enfatizó que no lo considera como un elemento esencial para el análisis de los partidos. “Para el fútbol en sí no es tan importante”, afirmó.

Néstor Gorosito se pronunció tras inminente llegada a Alianza Lima

"Mi representante está mandando los contratos. Si Dios quiere entre hoy y mañana firmamos y estaremos viajando el domingo. Alianza Lima es un equipo grande, nos interesó mucho debido a eso. Cuando trabajamos afuera nos fue bien, con Olimpia y España nos fue bien. Tenemos mucha ilusión, es un equipo que tiene que salir campeón sí o sí", expresó el 'Pipo' en ESPN Argentina.

El exentrenador de River Plate aseguró que hay determinadas campañas de empresarios y futbolistas para poder hablar mal de él. Sin embargo, precisó que no presta atención a estos constantes cuestionamientos en redes sociales, puesto que no suele utilizar mucho esos espacios digitales. Asimismo, resaltó el apoyo que ha venido recibiendo de Franco Navarro tras las fuertes críticas que se originaron en torno a él cuando se conoció que iba a ser el reemplazante de Mariano Soso.

"En el fútbol peruano hay una idiosincrasia diferente. Me he dado por el periodismo y todo lo que ha pasado en Perú desde que se me nombró. He tenido un apoyo enorme de Navarro, él fue quien hizo todo el esfuerzo. Yo no lo conocía a él, pero ha causado una gran impresión. Hay interés, campañas de empresarios y periodistas que le tiran unos mangos (dinero) y hablan boludeces. Hay un montón de cosas que no entro, no le doy bola a las redes, si me critican por ahí, conmigo están muertos, a veces nomás me da ganas de tirar alguito por Twitter, después no le doy bola", finalizó.