Pedro Gallese habla sobre Alianza Lima y deja pistas sobre su futuro

Todo encaminado. En medio de la coyuntura del Mundial Qatar 2022, muchos futbolistas de la selección peruana aprovecharon sus vacaciones para llegar a la capital. Tal es el caso de Pedro Gallese, quien se encuentra en territorio incaico a la espera de definir su club para la próxima temporada.

En ese sentido, el capitán de la Bicolor fue claro al mencionar que su intención es mantenerse en la Major League Soccer y todo se encuentra encaminado hacia ese objetivo.

“Mi tema con Orlando City está bastante avanzado, pero todavía no hemos cerrado. Aún estamos analizando unos temas; de todas maneras, lo más seguro es que me quede ahí. Quiero estar relajado, quiero disfrutar las vacaciones y seguro que en estos días se definirá mi futuro”, manifestó en un evento público ante los medios de comunicación.

Gallese es el portero titular del Orlando City. Foto: EFE

Por otra parte, el ‘Pulpo’ se animó a hablar sobre el bicampeonato obtenido por Alianza Lima y no descartó volver a la institución victoriana en un futuro cercano. Como es conocido, el experimentado portero vistió la blanquiazul en el 2019 y se quedó a un paso de obtener el título nacional.

“Seguro en algún momento podré regresar, ahora estoy enfocado en seguir mi carrera afuera. No creo que haya tenido una mala campaña con Alianza. Llegamos a una final que no la pudimos ganar, pero me pone muy feliz que Alianza haya salido campeón y se refuerce para lo que se viene la siguiente temporada”, puntualizó.