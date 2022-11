¿Cuándo juegan Melgar vs. Sporting Cristal EN VIVO vía GolPerú por la semifinal de la Liga 1?

Melgar vs. Sporting Cristal EN VIVO se enfrentan este miércoles 2 de noviembre, por la semifinal de ida de la Liga 1 2022, desde las 3.00 p. m. El duelo se llevará a cabo en el estadio Monumental de la UNSA (Arequipa), con transmisión a cargo del canal GolPerú. Para que no te pierdas este compromiso, sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes, con las formaciones iniciales de ambos clubes, el relato minuto a minuto de mejores jugadas y la recopilación en video de goles e incidencias.

Últimas noticias Melgar vs. Sporting Cristal 09:41 Liga 1 promociona recta final del torneo Con una divertida imagen publicada en sus redes sociales, la cuenta oficial del campeonato promocionó la semifinal y final. ¿Qué club será campeón? Foto: Liga de Fútbol Profesional 09:10 Cristal anuncia beneficios a hinchas para compra de entradas El club rimense informó a través de sus redes sociales que los fanáticos que cuenten con su abono "Socio Pasción" tendrán venta preferencial de entradas para la vuelta de las semifinales contra Melgar, además de un descuento del 15% en el costo de las mismas. Foto: Sporting Cristal 09:07 Antesala de la semifinal por la Liga 1 2022 Buenos días a todos los lectores de La República que siguen la gran previa de este Melgar vs. Sporting Cristal. A un día del partido entre ambos clubes, aquí puedes revisar las novedades en cada equipo, así como la información de última hora acerca del duelo.

Melgar vs. Sporting Cristal: ficha del partido

Partido Melgar vs. Sporting Cristal ¿Cuándo juegan? Miércoles 2 de noviembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Monumental de la UNSA ¿En qué canal? GolPerú

¿A qué hora juegan Melgar vs. Sporting Cristal?

En todo el territorio peruano, la hora de inicio del Melgar vs. Sporting Cristal será a las 3.00 p. m.

La primera semifinal de la Liga 1 2022 tendrá como local a Melgar, que buscará salir bien parado ante su gente del duelo contra Sporting Cristal. Ambos clubes se quedaron sin las chances de clasificar de forma directa a la final, por lo cual ahora tendrán que buscar su pase a la definición del título a través de estos playoffs.

El Dominó, ganador del Apertura, ha sufrido un bajón notable en las últimas semanas (perdió su partido más reciente ante Alianza Atlético en Arequipa). Además, tendrá que afrontar esta ida de la llave sin sus defensas Alec Deneumostier (expulsado) y Leonel Galeano (suspendido), quienes conformaban su zaga central titular.

En el caso de los rimenses, toca pasar la página tras no poder ganar el Torneo Clausura. La goleada 4-0 sobre Carlos A. Mannucci el fin de semana debe motivar a los dirigidos por Roberto Mosquera, quienes no podrán contar con los volantes Jesús Castillo (acumulación de amarillas) y Martín Távara (separado del plantel).

Esta será la tercera vez que Melgar y Sporting Cristal se midan en 2022. El balance de sus enfrentamientos en la presente temporada es de un empate y una victoria de los bajopontinos.

¿Qué canal transmite Melgar vs. Sporting Cristal?

La señal encargada de televisar el Melgar vs. Sporting Cristal será GolPerú, canal que cuenta con la mayoría de derechos en la Liga 1 2022.

¿Cómo sintonizar GolPerú para ver Melgar vs. Sporting Cristal?

Para que no te pierdas el Melgar vs. Sporting Cristal por GolPerú, debes sintonizar los canales 14 y 714 HD de Movistar TV.

¿Dónde ver Melgar vs. Sporting Cristal ONLINE?

Si quieres seguir el Melgar vs. Sporting Cristal por internet, ingresa al canal GoPerú desde el servicio de streaming Movistar Play. Desde el extranjero, puedes ver el partido vía Star Plus o seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes en caso no tengas acceso a ninguna de estas plataformas.

Últimos partidos de Melgar vs. Sporting Cristal

Melgar 0-1 Sporting Cristal | 17.07.22

Sporting Cristal 2-2 Melgar | 13.02.22

Melgar 0-1 Sporting Cristal | 27.08.21

Melgar 1-0 Sporting Cristal | 16.02.20

Melgar 2-3 Sporting Cristal | 09.11.19.

Estadio de Melgar vs. Sporting Cristal

El escenario de esta primera semifinal será el estadio Monumental de la UNSA, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Arequipa, con capacidad para albergar a 60.000 espectadores.