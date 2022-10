¿Cuándo juegan Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO vía DirecTV Sports por LaLiga Santander?

Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO se enfrentan este sábado 22 de octubre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por la jornada 11 de LaLiga Santander 2022-23. El encuentro se jugará en el estadio Santiago Bernabéu, con transmisión vía DirecTV Sports. Para que no te pierdas este y otros partidos, ingresa a la cobertura ONLINE de La República Deportes, con las formaciones iniciales, relato de mejores jugadas y recopilación en video de los goles e incidencias.

Real Madrid vs. Sevilla: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Sevilla ¿Cuándo juegan? Sábado 22 de octubre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿En qué canal? DirecTV Sports ¿Dónde? Estadio Santiago Bernabéu

El ritmo avasallador del conjunto merengue en la presente temporada del fútbol español tendrá una nueva oportunidad para quedar de manifiesto este sábado, en el Bernabéu, cuando los locales reciban la visita de un conjunto andaluz al que apremian los triunfos para escalar de la zona media de la tabla.

En su último cotejo, el Madrid no pasó mayores problemas (más que los dos goles que el VAR le anuló al Benzema), para golear 3-0 al Elche. Federico Valverde, Asensio y el flamante ganador del Balón de Oro le dieron el triunfo al elenco de Ancelotti. La escuadra sevillista, por su parte, viene de empatar en los minutos finales al Valencia con un tanto de Erik Lamela.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Sevilla?

En Perú, el Real Madrid vs. Sevilla se podrá ver desde las 2.00 p. m. Consulta la guía de horarios para otros países de la región.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Sevilla?

Argentina: DirecTV Sports

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

México: Sky Sports

Perú: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports

España: Movistar+ LaLiga (M52), M+ LaLiga 2 (M55), M+ LaLiga UHD (M440), LaLiga TV (Bar).

¿Cómo ver DirecTV Sports por internet?

Si no quieres perderte la transmisión del Real Madrid vs. Sevilla por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye los cotejos televisados por DirecTV Sports. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes seguir el duelo desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Qué es DirecTV Sports?

DirecTV Sports es la principal señal deportiva y exclusiva del operador de TV por cable y/o satélite DirecTV. En este canal puedes ver partidos como el Real Madrid vs. Sevilla, así como una variedad de programas enfocados en el ámbito del deporte a nivel latinoamericano y mundial.