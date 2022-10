VER Gimnasia vs. Boca Juniors: ¿a qué hora juegan por la Liga Profesional Argentina vía ESPN?

MIRA AQUÍ Gimnasia vs. Boca Juniors EN VIVO | Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 23 de la Liga Profesional Argentina 2022 este jueves 6 de octubre en el estadio Juan Carmelo Zerillo. El duelo iniciará a las 7.30 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de ESPN y Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Gimnasia vs. Boca Juniors: ficha del partido

Partido Gimnasia vs. Boca Juniors ¿Cuándo juegan? Jueves 6 de octubre ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Juan Carmelo Zerillo ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Gimnasia vs. Boca Juniors: posibles alineaciones

Gimnasia: Rodrigo Rey; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Oscar Piris y Matías Melluso o Nicolás Colazo; Ramón Sosa, Agustín Cardozo, Tomás Muro y Benjamín Domínguez; Brahian Alemán; Franco Soldano.

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Gabriel Aranda, Frank Fabra; Cristian Medina, Varela, Óscar Romero, Martín Payero; Luca Langoni y Darío Benedetto.

Gimnasia vs. Boca Juniors: historial

¿A qué hora ver Gimnasia vs. Boca Juniors EN VIVO?

El partido entre Gimnasia vs. Boca Juniors por la Liga Profesional Argentina 2022 se llevará a cabo este jueves 6 de octubre desde las 7.30 p. m. (hora peruana).

Argentina: 9.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

¿En qué canal ver Gimnasia vs. Boca Juniors EN VIVO?

Si no quieres perderte el partido Gimnasia vs. Boca Juniors EN VIVO por la Liga Profesional Argentina 2022, debes sintoniza la señal de ESPN o Star Plus. A continuación, te mencionamos los canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado.

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Perú: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV, satélite), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo seguir Gimnasia vs. Boca Juniors ONLINE GRATIS?

Si quieres seguir en internet el Gimnasia vs. Boca Juniors, La República Deportes realizará una transmisión, minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.