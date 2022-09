VER Melgar vs. Independiente del Valle HOY: hora y canales para la ‘semi’ de la Sudamericana

VER Melgar vs. Independiente del Valle EN VIVO y DIRECTO este miércoles 7 de septiembre por el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana 2022. El duelo comenzará a las 7.30 p. m. (hora peruana) y se disputará en el estadio Monumental de la UNSA en Arequipa. Podrás seguir la transmisión del cotejo por las señales de ESPN, DirecTV Sports y Star Plus; además del minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Melgar vs. Independiente del Valle: pronóstico

Melgar buscará darle vuelta al resultado de ida, el cual perdió 3-0 ante Independiente de Valle en Quito. El conjunto peruano deberá marcar más de tres goles si desea conseguir la clasificación directa a la final única de la Copa Sudamericana. Un triunfo menor a tres tantos los dejaría fuera y pondría fin a su hazaña. Recordemos que, para este duelo, el técnico Pablo Lavallén podrá contar con el lateral Paolo Reyna, quien estuvo suspendido el cotejo pasado.

Por su parte, Independiente del Valle con una victoria, empate o derrota (1-0 o 2-0) accederá a su segunda final del torneo continental. El Matagigantes ya sabe lo que es ganar este certamen, pues lo conquistó en el 2019 al vencer a Colón, que era dirigido por el actual DT del Dominó. Recordemos que ambos equipos se han enfrentado en tres oportunidades y todas fueron victorias para los del tornado del valle.

Melgar vs. Independiente del Valle: historial

Melgar 0-3 Independiente del Valle | Copa Sudamericana 2022

Melgar 0-2 Independiente del Valle | Copa Libertadores 2016

Melgar 0-1 Independiente del Valle | Copa Libertadores 2016

Melgar vs. Independiente del Valle: ficha del partido

Partido Melgar vs. Independiente del Valle ¿Cuándo juegan? Miércoles 7 de septiembre ¿A qué hora? 7.30 p. m. ¿Dónde? Estadio Monumental de la UNSA ¿En qué canal? ESPN 3 y Star Plus

Melgar vs. Independiente del Valle: posibles alineaciones

Melgar : Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Leonel Galeano, Paolo Reyna; Horacio Orzán, Alexis Arias, Luis Iberico, Cristian Bordacahar; Martín Pérez Guedes y Bernardo Cuesta.

Independiente del Valle: Moisés Ramírez; Mateo Carabajal, Richard Shuncke, Luis Segovia; Matías Fernández, Marcos Angulo, Cristian Pellerano, Lorenzo Faravelli, Jhoanner Chávez; Júnior Sornoza y Lautaro Díaz.

Melgar vs. Independiente del Valle: últimos partidos

¿A qué hora ver Melgar vs. Independiente del Valle EN VIVO?

El enfrentamiento entre Melgar vs. IDV se disputará este miércoles 7 de septiembre en las instalaciones del estadio Monumental de la UNSA. Conoce el horario según tu zona geográfica:

Perú, Colombia, Ecuador, México: 7.30 p. m.

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 9.30 p. m.

¿En qué canal ver Melgar vs. Independiente del Valle EN VIVO?

Para sintonizar el partido Melgar vs. Independiente del Valle, deberás acceder a los canales ESPN o DirecTV Sports. También podrás ver ONLINE el duelo desde Star Plus.

Melgar vs. Independiente del Valle en ESPN Perú

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

Melgar vs. Independiente del Valle vía DirecTV Sports: canales

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

Melgar vs. Independiente del Valle: cuotas de las casas de apuestas

Betsson: gana Melgar (2,08) | Empate (3,45) | Independiente del Valle (3,35)

Inkabet: gana Melgar (2,15) | Empate (3,30) | Independiente del Valle (3,50)

Doradobet: gana Melgar (2,20) | Empate (3,33) | Independiente del Valle (3,40)

Meridianbet: gana Melgar (2,12) | Empate (3,13) | Independiente del Valle (3,23)

Te apuesto: gana Melgar (2,22) | Empate (3,30) | Independiente del Valle (3,40).

¿Cómo ver Melgar vs. Independiente del Valle ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Melgar vs. Independiente del Valle por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.