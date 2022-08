VER Independiente del Valle vs. Melgar: ¿a qué hora ver duelo por Copa Sudamericana vía DirecTV Sports?

VER Melgar vs. Independiente del Valle EN VIVO y DIRECTO este miércoles 31 de agosto por el partido de ida de las semifinales por la Copa Sudamericana 2022. El duelo comenzará a las 7.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) y se disputará en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de la ciudad de Quito. Además, contará con la transmisión de ESPN y DirecTV Sports y podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Independiente del Vale vs. Melgar: pronóstico

Melgar llega a esta instancia tras dar la sorpresa y eliminar a Internacional de Porto Alegre en los cuartos de final. El cuadro arequipeño igualó con un global de 0-0 ante los brasileños, pero en la tanda de penales fueron más efectivos y se impusieron 3-1 en el mismísimo estadio José Pinheiro Borda. La figura de aquel encuentro fue Carlos Cáceda al atajar tres penales.

Por su parte, Independiente del Valle superó sin mayores problemas a Deportivo Táchira de Venezuela, equipo que venía de eliminar a Santos en los octavos de final. El ‘Matagigantes’ se impuso por un global de 5-1 al cuadro venezolano. El club ecuatoriano llega con cierta ventaja a esta instancia, pues ya sabe lo que es ganar la Sudamericana.

Asimismo, ambos clubes ya conocen el enfrentamiento en un torneo internacional. Independiente del Valle y Melgar formaron parte del mismo grupo en la Copa Libertadores 2016. En aquella oportunidad, el tornado del valle fue superior a los arequipeños y ganaron ambos partidos por 0-1 (visita) y 2-0 (local).

Independiente del Valle vs. Melgar: ficha del partido

Partido Independiente del Valle vs. Melgar ¿Cuándo juegan? Miércoles 31 de agosto ¿A qué hora? 7.30 p. m. ¿Dónde? Estadio Rodrigo Paz Delgado ¿En qué canal? ESPN y DirecTV Sports

Independiente del Valle vs. Melgar: historial

¿A qué hora juegan Independiente del Valle vs. Melgar EN VIVO?

El duelo entre Independiente del Valle vs. Melgar EN VIVO se jugará a las 7.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) por la Copa Sudamericana 2022. Revisa a qué hora ver según tu zona.

Perú: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

¿En qué canal ver Independiente del Valle vs. Melgar EN VIVO?

El encuentro entre Independiente del Valle vs. Melgar se transmitirá por la señal de ESPN y DirecTV Sports para todo el territorio sudamericano. Además, puedes ver este cotejo ONLINE a través de la plataforma de streaming de DirecTV Sports Go y Star Plus.

¿Dónde sintonizar Independiente del Valle vs. Melgar vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Qué canal es DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Independiente del Valle vs. Melgar?

Para acceder a Star Plus y ver el Independiente del Valle vs. Melgar, debes entrar con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Independiente del Valle vs. Melgar ONLINE GRATIS?

Si quieres seguir en internet el Independiente del Valle vs. Melgar, La República Deportes realizará una transmisión y minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los tantos al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.