Alianza Lima vs. Universitario: fecha, hora y canal del superclásico del fútbol peruano

Alianza Lima vs. Universitario volverán a verse las caras, esta vez en el Alejandro Villanueva. Blanquiazules y cremas protagonizarán el partido más apasionante de la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2022. En esta nota podrás enterarte la hora en qué juegan y el canal que pasará el clásico del fútbol peruano.

Tanto Alianza Lima como Unviersitario llegan a este compromiso con diferentes realidades . Mientras los blanquiazules luchan por quedarse con el título del Torneo Clausura, los merengues buscarán escalar posiciones para meterse en puestos de torneos internacionales.

¿Cuándo y a qué hora juegan Alianza Lima vs. Universitario?

El superclásico del fútbol peruano entre Alianza Lima vs. Universitario se llevará a cabo este domingo 4 de septiembre, desde las 3.30 p. m. (hora peruana).

México: 3.30 p. m.

Perú: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

¿Cómo llega Alianza Lima?

Los blanquiazules llegan al superclásico del fútbol peruano ubicados en la cuarta casilla del Torneo Clausura, con 17 unidades, y son terceros en la tabla acumulada, con 50 unidades. Además, su último partido fue el empate a uno ante UTC en el Héroes de San Ramón.

Para este compromiso, Carlos Bustos no tendrá ninguna baja, pues tanto Hernán Barcos como Josepmir Ballón no fueron amonestados ante el Gavilán del Norte y no quedaron suspendidos. Lo mismo con Christian Ramos. La buena noticia para el entrenador de Alianza Lima es que Ángelo Campos se recuperó de su lesión y volverá a atajar ante los cremas en Matute.

Los blanquiazules enfrentaron a UTC en el Héroes de San Ramón. Foto: Alianza Lima

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Universitario?

La transmisión del superclásico peruano entre Alianza Lima vs. Universitario estará a cargo de GolPerú (14 y 714 en HD), canal exclusivo de la señal Movistar. También podrás seguirlo a través de la aplicación de streaming Movistar Play.

¿Cómo llega Universitario de Deportes?

Los cremas viven otra realidad. En el Torneo Clausura se encuentran ubicados en la octava casilla, con 14 unidades, mientras que en el acumulado marchan en la novena casilla, con 42 puntos. Es por ello que buscarán ganar a como dé lugar para escalar posiciones y alcanzar puestos de torneos internacionales.

El último cotejo de Universitario fue la victoria por 2-1 ante Ayacucho FC. Pese a que los zorros se encuentran en la última casilla del torneo, le presentaron un partido complicado a los de Companugcci. Además, en la ‘U’ buscarán lavarse la cara después del 4-1 que sufrieron en el Monumental a manos de su ‘compadre’.

Universitario se enfrentará a Alianza Lima en la próxima jornada. Foto: Universitario

¿Dónde van a jugar Alianza Lima vs. Universitario?

El encuentro entre Alianza Lima vs. Universitario se llevará a cabo este domingo 4 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva.