[EN VIVO] Flamengo vs. Corinthians HOY: ¿a qué hora juegan el partido por Copa Libertadores 2022?

HOY Flamengo vs. Corinthians EN VIVO y DIRECTO, este martes 9 de agosto, por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2022. El duelo comenzará a las 7.30 p. m. (hora peruana) y se disputará en el estadio Maracaná. Además, contará con la transmisión de ESPN y podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Flamengo vs. Corinthians: pronóstico

El choque de ambos equipos brasileños definirá al primer semifinalista de la Copa Libertadores 2022. En el partido de ida, el Mengao sacó un importante resultado al ganar 2-0 en el estadio Arena de Sao Paulo. Esta victoria le permite al ‘Fla’ soñar con una nueva clasificación, ya que con un empate o perdiendo por la mínima diferencia le asegura el pase.

Por su parte, el Timao debe ganar sí o sí por una diferencia de dos goles si desea forzar el alargue. En caso quiera pasar en los 90 minutos, deberá imponerse por una diferencia de tres goles a más. El conjunto paulista tendrá la importante baja de Maycon, quien se fracturó el pie en el duelo de ida.

Flamengo vs. Corinthians: ficha del partido

Partido Flamengo vs. Corinthians ¿Cuándo juegan? Martes 9 de agosto ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Maracaná ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Flamengo vs. Corinthians: historial

Flamengo vs. Corinthians: posibles alineaciones

Flamengo : Santos, Rodinei, Leo Pereira, David Luiz, Filipe Luis, Thiago Maia, Joao Gomes, Everton Ribeiro, Giorgian de Arrascaeta, Pedro y Gabriel Barbosa.

Corinthians: Cassio, Fagner, Bruno Méndez, Fabián Balbuena, Lucas Piton, Du Queiroz, Roni, Giuliano, Adson, Roger Guedes y Gustavo Silva.

¿A qué hora ver Flamengo vs. Corinthians EN VIVO?

El enfrentamiento entre Flamengo vs. Corinthians EN VIVO empezará a las 7.30 p. m. (hora peruana). Revisa la guía de horarios para que puedas seguirlo según tu ubicación.

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

¿En qué canal ver Flamengo vs. Corinthians EN VIVO?

El encuentro Flamengo vs. Corinthians EN VIVO por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2022 será transmitido a través de ESPN y Star Plus en toda Sudamérica.

¿Dónde VER EN VIVO Flamengo vs. Corinthians vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Flamengo vs. Corinthians?

Para acceder a Star Plus para ver el Flamengo vs. Corinthians, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde seguir ONLINE el partido de Flamengo vs. Corinthians?

Si quieres seguir en internet el Flamengo vs. Corinthians, La República Deportes realizará una transmisión y minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.