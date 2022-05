Lionel Messi revela cómo reaccionó tras ser pifiado por los hinchas del PSG

Duros momentos. La llegada de Lionel Messi al PSG tuvo un enorme impacto en todo el mundo deportivo. El argentino abandonó el Barcelona debido a los problemas con la directiva y arribó al equipo de Neymar y Kylian Mbappé.

Si bien su fichaje generó una gran expectativa entre los hinchas parisinos, quienes se ilusionaron con levantar la Champions League, la temprana eliminación a manos del Real Madrid provocó que los ultras cuestionaran al rosarino y lo llegaron a silbar en algunos cotejos.

Para la ‘Pulga’ esta situación fue muy complicada. “Cuando me silbaron en París pregunté enseguida si lo habían visto los nenes. No me gustó que esté mi familia ahí y que la gente me esté silbando. Sobre todo que estén mis hijos y tengan que pasar por eso”, sostuvo en diálogo con TyC Sports.

El futbolista de 34 años mencionó que sus familiares no le dijeron nada, pero sí cree que esto los afectó. “Pasó y sé que sintieron algo. Incluso hoy, con la televisión y con YouTube, los nenes buscan todo y a veces te salta algo de eso. Este año me pasó que me costó disfrutarlo (jugar), pero quiero volver a París y volver a disfrutar”, agregó.

Los primeros días de Messi en el PSG

‘Lio’ abandonó el conjunto culé después de 20 años y su adaptación en territorio francés no fue fácil. El ‘10′ de la Albiceleste reveló que a él y a su esposa, Antonela Roccuzzo, les costó mucho el cambio.