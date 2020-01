Basketball en el Perú: un salto hacia el cambio

La Federación Deportiva Peruana de Basketball (FDPB) entró en un agujero sin salida debido a los malos manejos administrativos que hasta hoy siguen impidiendo el resurgimiento de un deporte que parece haber sido abandonado por el Estado. Ante esta sombría situación, varios clubes de Lima y provincia han decidido unirse para presentar –al parecer- una solución: la Liga Peruana de Basketball.

Esta liga fue formada por la nueva asociación de clubes que tiene como presidente a Carlos Aguilar, oriundo de Arequipa y también cabeza del club Faraday; como vicepresidente a Fernando Vallejo, extrabajador de la FDPB y actual miembro de la directiva del club Inmaculada; y como tesorero a Guillermo Willy Saenz, presidente del club Lasalle. ¿Qué se busca lograr con esta iniciativa? Formar una liga profesional sin necesidad de recibir el apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

“Perú es el único país en Sudamérica que no tiene una liga profesional. Lo que se pretende hacer es una asociación de clubes privada para desarrollar un producto alrededor de básquet. ¿Cuál es el objetivo? Una liga profesional y también, en paralelo, que la FIBA (Federación Internacional de Baloncesto) nos vea”, señaló Vallejo.

Además, menciona que ellos están tomando como ejemplo lo sucedido en Argentina hace más de una década, donde los jugadores que tocaron el oro en las Olimpiadas del 2004 se desligaron de la Federación de Básquet para formar su propia liga profesional (Confederación Argentina de Básquetbol) que actualmente dirige en las competiciones internacionales organizadas por la FIBA.

El máximo ente internacional de básquet desafilió a la FDPB debido a los graves problemas institucionales que ocurrieron con Víctor Lainez y Javier Quesada a la cabeza, y que ocasionaron que Perú –y sus clubes- queden al margen de cualquier torneo internacional. Es más, la selección no tuvo participación en Lima 2019.

¿Cómo quedará la Liga de Lima ? El otro año habrá elecciones en la Liga de Lima (marzo o abril). Una liga de enfoque masculino/femenino y de todas las categorías. Sin embargo, “en superior no tiene la capacidad de hacer un producto vendible. Formativamente lo hacen bien, entonces, como pasa en Argentina o en Chile, las ligas que vienen de la federación se encargan de las formativas y hay una categoría superior, profesional, a la que todos los chicos quieren llegar”, asevera Vallejo.

Voz autorizada

Al respecto, Ricardo Duarte, destacado basquetbolista nacional y dirigente deportivo, confiesa que es una buena opción, aunque no le queda del todo claro cómo podría trabajar de la mano con la FDPB y el IPD en un futuro. “Me parece bien mientras se vayan organizando los clubes y las ligas para hacer actividad, me parece muy bien. Pero también me parece necesario que los que manejen estén bajo una entidad que sea la rectora del básquet peruano. No pueden trabajar aisladamente porque no tiene el reconocimiento de FIBA, para ello tiene que estar en una federación y ella tiene que estar reconocida por FIBA y el Comité Olímpico Peruano”, señaló.

De momento, el básquet nacional comienza a tener una pequeña luz de esperanza.

Así sería el cronograma de competencias

La Liga Peruana busca ser un complemento de la Liga de Lima, que en este 2020 tendría su campeonato en marzo y terminaría en junio, por lo que ellos podrían organizar su segundo torneo (el primero se realizó en diciembre pasado en el Coliseo Dibós) en julio o agosto, e igual sucedería a fin de año. “No vamos a pelear con nadie”, aseguró Vallejo.

La Liga Peruana de Basketball fue creada con el apoyo de Liga Plus y Grupo Mayo.