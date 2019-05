NBA: Rockets se arrodillan ante Daenerys Targaryen en partido contra Warriors [VIDEO]

El sexto encuentro entre Houston Rockets y Golden State Warriors tuvo momentos emocionantes que quedarán para el recuerdo, pero uno de ellos no se produjo en el campo de juego, de hecho no tuvo como protagonista a ningún afamado jugador de la NBA, sino a una mascota y un conocido personaje de Game of Thrones.

Game of Thrones es la serie del momento, a dos capítulos de su expectante final, miles de fanáticos esperan conocer quién se quedará con el Trono de Hierro. Incluso, Clutch, la mascota de los Rockets, no dejó escapar la oportunidad de demostrar quién es su favorito para gobernar los Siete Reinos.

Clutch se encontraba caminando al borde del campo cuando vio a alguien en primera fila, la impresión hizo que deje caer su vaso de café, en clara alusión a un blooper de la serie. Era nada menos que Emilia Clarke, actriz que encarna a Daenerys Targaryen, personaje primordial y principal candidata a salir triunfante al final de la temporada.

El oso, no dudó en arrodillarse ante la Madre de los Dragones ante el aplauso generalizado del público. Clarke no pudo esconder su sorpresa y no paró de reír mientras duraba la muestra de respeto por parte de la mascota de Houston. El video es viral en Youtube.

Además, Emilia Clarke fue reconocida por la producción televisiva del encuentro con su título completo en la serie de televisión, el cual reza de la siguiente manera: "Daenerys de la Tormenta, de la Casa Targaryen, reina de los Siete Reinos, los ándalos, los rhoynar, los primeros hombres y protectora del reino, primera de su nombre, la que no arde, Reina de Meeren, Khaleesi del Mar Dothraki, rompedora de cadenas, madre de los dragones".

Sin embargo, ni la presencia de Khaleesi hizo que los Rockets logren imponerse a los Warriors. El equipo de Golden State se impuso por 118-113, poniendo la serie 4-2 y logrando la clasificación a la final de Conferencia Oeste de la NBA ante el ganador del duelo entre Portland y Denver.