Federer vs. Thiem EN VIVO vía ESPN: por el pase a las semifinal del Masters 1000 de Madrid

VER EN VIVO Roger Federer vs Dominic Thiem duelo por los cuartos de final del Masters 1 000 de Madrid | EN DIRECTO vía ESPN | Se disputará este viernes desde las 10:00 am en la pista Manolo Santana de la Caja Mágica. Además podrás seguir ONLINE de las incidencias por larepublica.pe.

Roger Federer y Dominic Thiem se verán las caras en los cuartos de final del Mutua Madrid Open, donde nunca se han enfrentado hasta la fecha, esta pelea será por una plaza para las semifinales.

Si revisamos los últimos cinco cruces entre Roger Federer y Dominic Thiem, el tenista austriaco ha sido superior en tres ocasiones, mientras el suizo lo hizo en las restantes dos.

Dominc Thiem es un verdadero especialista en tierra batida y uno de los grandes favoritos al título en Madrid. El último precedente entre ambos se saldó con victoria 2-1 de Thiem con sets de 6-3, 6-3 y 7-5, en la final de Indian Wells que se desarrolló el 18 de marzo de este año.

Federer vs Thiem: ¿A qué hora juegan por los cuartos de final del Master 1000 de Madrid?

El Federer vs. Thiem, se enfrentan en vibrante duelo por los cuartos de final del Máster 1000 de Madrid, está pactado para las 10:00 p.m. (hora peruana); además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

Federer vs Thiem: ¿Qué canal hará la transmisión del partido por el Master 1000 de Madrid?

Para poder seguir EN VIVO ONLINE todas las incidencias del Federer vs. Thiem por los cuartos de final del Máster 1000 de Madrid, podrás recurrir a las señal de ESPN.

Federer vs Thiem: ¿Dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO en duelo por el Master 1000 de Madrid?

Si quieres disfrutar el Federer vs. Thiem, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los futuros cracks del fútbol sudamericano. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO ONLINE, solo tienes que entrar Gratis a LaRepublica.pe.

Horarios en el mundo para ver el Federer vs Thiem por el Master 1000 de Madrid

Perú - 10:00 a.m.

Ecuador - 10:00 a.m.

Colombia - 10:00 a.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington) - 10:00 a.m.

Bolivia – 11:00 a.m.

Venezuela - 11:00 a.m.

Argentina - 12:00 p.m.

Chile - 12:00 p.m.

Uruguay - 12:00 p.m.

