Defensa del Liverpool se rindió ante Messi: “Me alegro de no tener que enfrentarlo cada temporada”

Lionel Messi regaló una majestuosa actuación en el Camp Nou en la goleada del Barcelona por 3-0 contra el Liverpool en la semifinal de ida de la Champions League. El capitán azulgrana se mandó con un doblete, el primero con una definición con el arco solo y el segundo con un soberbio tiro libre que dejó sin reacción al arquero brasileño Alisson.

Uno de los jugadores que padeció los regates, movimiento y asistencias de Lionel Messi fue el central holandés Virgil Van Dijk. El mejor defensa de la Premier League solo tuvo palabras de elogios para el astro rosarino que llegó a los 600 goles con la camiseta del Barcelona.

"Yo creo que es el mejor jugador del mundo. Tiene ese elemento extra que ha demostrado en los últimos años. Es un jugador fantástico, es algo muy obvio. Creo que lo difícil es que cuando atacamos, él está esperando en algún sitio, en la esquina o en cualquier lugar. Por eso necesitas estar bien organizado en defensa", dijo Van Dijk.

“Sabíamos cómo podía ser, sabíamos que podíamos sumar más gente en esa banda. Pero cuando pierdes balones fáciles o difíciles intentan buscarle y nos genera problemas", agregó el futbolista de 27 años.

Virgil van Dijk, quien en la previa del partido había señalado que no sabía cómo iba a parar a Lionel Messi, reveló la exigencia de enfrentarlo y celebró que no tenga que sufrirlo en la Premier League.

"Cuando te enfrentas a Messi y sale en su mejor versión no puedes hacer nada. Me alegro de no estar en España y tener que enfrentarme a él cada temporada. Él marcó dos goles y yo me voy muy decepcionado. Él ganó la guerra pero no la batalla", finalizó.