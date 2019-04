Usan el nombre del árbitro del Perú vs Nueva Zelanda para enviar droga

Clement Turpin, el arbitro francés que dirigió hace dos años el partido de la clasificación de la selección peruana al Mundial Rusia 2018 frente a Nueva Zelanda en el Estadio Nacional, sufrió la usurpación de su nombre por una banda de narcotraficantes, según informó este viernes el diario L’Equipe’.

La Dirección Regional de la Policía Judicial de Versalles informó que los delincuentes transportaban la droga entre Bélgica y Francia en un Renault Laguna Gris que estaba registrado con la identidad de Clement Turpin. Además, los agentes policiales revelaron que el nombre del colegiado apareció por primera vez a finales del 2017.

"Los traficantes han usado su nombre para divertirse y porque son fanáticos del fútbol", le dijo una fuente de la investigación a L’Equipe’. Según informes policiales, el presunto traficante llamado Mounir A. fue detenido el pasado 10 de diciembre en París junto a tres de sus compañeros implicados en el tráfico de droga.

Clement Turpin desmiente vinculación con banda de narcotraficantes

Luego de conocerse esta información, el diario L’Equipe’ se contactó con Clement Turpin luego de haber dirigido en esta semana el encuentro entre Juventus vs Ajax en el Allianz Stadium de Turín por la Champions League y negó que este vinculado a la banda de narcotraficantes que moviliza droga entre Bélgica y Francia.

“No vivo en Noisy-le-Sec, no tengo apartamentos ni castillos. No tengo nada que ver con este caso. ¿Qué me inspira esta historia?”, dijo Turpin en primera instancia. Luego bromeó: “Lo digo a menudo, el arbitraje es una profesión altamente peligrosa".

Clement Turpin fue designado por la FIFA para arbitrar el partido de la selección peruana frente a Nueva Zelanda, que acabó con un triunfo por 2-0 para la 'Blanquirroja' con goles de Jefferson Farfán y Christian Ramos y el regreso a la Copa del Mundo después de 36 largos años de ausencia.