Peru vs Chile Sub 17: hora, fecha y canal del partido por Sudamericano Sub 17

VER EN VIVO | Peru vs Chile Sub 17 se enfrentan ese viernes 05 de abril ONLINE EN DIRECTO vía Movistar Deportes y Latina | en el Estadio de la Universidad San Marcos por la fecha 2 del Hexagonal final del Sudamericano Sub 17. El partido está programado para las 9:10 p.m. de acuerdo con el horario peruano. Mientras que en Chile podrán disfrutarlo desde 11:10 p. m. Asimismo, podrás conocer el pronóstico, resumen, goles y jugadas polémicas del Perú vs Chile desde la web de LaRepública.pe.

Perú vs Chile Sub 17 EN VIVO: ¿a qué hora inicia el partido por el Sudamericano?

El emocionante encuentro entre Perú vs Chile Sub-17 está programado para las 9:10 p.m. de acuerdo con el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. Mientras que en México podrán disfrutarlo desde las 8:10 p.m.. Por su lado, en Chile, Argentina y Uruguay será a las 11:10 p. m.

Perú vs Chile Sub 17 EN VIVO: ¿qué canal pasará el partido por la por el Sudamericano?

Para poder seguir el desarrollo del compromiso entre Perú vs Chile Sub 17 por el Sudamericano Sub 17 deberás sintonizar la transmisión y señal de Movistar Deportes y Univisión Deportes.

Perú vs Chile Sub 17 EN VIVO: canales para ver partido por el Sudamericano

Argentina: TyC Sports Play

Colombia: Caracol HD2

México: Univisión TDN

Chile: Canal 13

Perú: Movistar Deportes

Estados Unidos: ET

Perú vs Chile Sub 17 EN VIVO: alineaciones posibles

Perú: Sandi; Aguilar, Racchumick, Montoya, Llontop; Caipo, De la Cruz, Figueroa, Celi, La Torre y Grimaldo.

Chile: Fierro, Tati, Gonzáles, Gutiérrez, Riquelme, Pizarro, D. Díaz. C. Díaz, Rojas, Sepúlveda.

Perú vs Chile Sub 17 EN VIVO: horarios para ver el Sudamericano

- Ver Perú vs Chile desde Argentina: 23:10 horas.

- Ver Perú vs Chile desde Brasil: 23:10 horas.

- Ver Perú vs Chile desde Bolivia: 22:10 horas.

- Ver Perú vs Chile desde Chile: 23:10 horas.

- Ver Perú vs Chile desde Colombia: 21:10 horas.

- Ver Perú vs Chile desde Ecuador: 21:10 horas.

- Ver Perú vs Chile desde Estados Unidos: 21:10 horas.

- Ver Perú vs Chile desde España: 03:10 horas del 3 de marzo.

- Ver Perú vs Chile desde México: 20:10 horas.

- Ver Perú vs Chile desde Paraguay: 22:10 horas.

- Ver Perú vs Chile desde Perú: 21:10 horas.

- Ver Perú vs Chile desde Uruguay: 23:10 horas.

- Ver Perú vs Chile desde Venezuela: 22:10 horas.

¿Dónde juegan Perú vs Chile Sub 17 EN VIVO por el Sudamericano?

El partido entre Perú vs Chile por la fecha 1 del hexagonal del Sudamericano Sub 17 se jugará mañana viernes 5 de abril a partir de las 21:10 horas en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

También es conocido como Estadio San Marcos y se encuentra en el centro de la Ciudad Universitaria de la Universidad de San Marcos en Lima, Perú.

Fue inaugurado el 13 de mayo de 1951 y cuenta con una aforo de 70 mil personas, lo que lo convierte en uno de los estadios más grandes del Perú.

¿Dónde VER el Perú vs Chile Sub 17 EN VIVO GRATIS por el Sudamericano?

Si quieres VER EN VIVO ONLINE GRATIS el duelo entre Perú vs Chile, puedes descargar la aplicación de Latina TV y desde ahí seguir el minuto a minuto de la fecha 2 del hexagonal del Sudamericano Sub 17.

Asimismo, podrás conocer el pronóstico, resumen, goles y jugadas polémicas del Perú vs Chile desde la web de LaRepública.pe.