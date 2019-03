EN VIVO | Juventus vs Atlético Madrid GRATIS EN DIRECTO por la Champions League vía Fox Sports

Juventus vs Atlético de Madrid EN VIVO EN DIRECTO | La Juventus recibe HOY 12 de marzo al Atlético de Madrid en el Allianz Stadium por la vuelta de los octavos de final de la Champions League desde las 21:00 horas de España. Podrás seguir la transmisión en HD a través de Fox Sports, Univisión Deportes, y Movistar Liga de Campeones. Asimismo, si quiere ver fútbol español en vivo, puedes ingresar a la web de LaRepública.pe.

Massimiliano Allegri, entrenador de la Juventus, basó parte de sus esperanzas de remontar el 2-0 de la ida en Cristiano Ronaldo. "Tenerla mañana es una gran ventaja. Todos tendremos que dar un extra mañana, sacando lo que tenemos dentro a nivel emocional, sin frenar ante las dificultades y dando el 100% para salir del campo sin reproches", señaló el DT en conferencia de prensa el pasado lunes.

Asimismo, el 'profe' de la Juventus reconoció los errores que tuvo en el partida de vuelta por los octavos de final de la Champions League frente al Atlético de Madrid. "En la ida hicimos un buen primer tiempo. Nuestro error fue haber pensado que habíamos superado el peligro tras el larguero. Tendremos que poner sobre el campo nuestras cualidades, con agresividad y la ayuda del público", sostuvo.

Massimiliano Allegri también elogió al Atlético de Madrid. "Ha ganado tres Europa League y ha jugado dos finales de Champions, es uno de los (equipos) más fuertes de Europa en los últimos años", dijo el DT de la Juventus en la previa por el duelo de la Champions League.

Recordemos que el partido de ida por los octavos de final de la Champions League entre Juventus y Atlético de Madrid terminó con la victoria de los 'colchoneros' por 2-0. Este resultado hace que los españoles sean los grandes favoritos a clasificar; sin embargo, el cuadro italiano cuenta con Cristiano Ronaldo, quien puede definir un partido por si solo.

Juventus vs Atlético de Madrid: Pronóstico

Esta semana se terminan los octavos de final de la UEFA Champions League y uno de los duelos de mayor interés es el que protagonizarán Juventus vs Atlético de Madrid en el Allianz Stadium.

El Juventus vs Atlético de Madrid está a favor de los colchoneros luego que vencieran a los italianos por 2-0 en el Wanda Metropolitano por el partido de ida de la Champions League. Este resultado les permite arrancar como grandes favoritos para clasificar a la siguiente fase, aunque los dirigidos por Massimiliano Allegri buscarán remontar el marcador desde el arranque.

Como local, el Juventus perdió por última vez en noviembre del 2018 contra el Manchester United por la Champions League. Desde aquel entonces, los italianos han registrado nueve victorias y un empate, y solo en tres de esos encuentros recibió un gol.

El rendimiento mostrado por el Atlético de Madrid frente a Juventus en la ida de la Champions League lo deja como favorito; sin embargo, la vuelta será distinta porque los españoles presentarán algunas bajas. Diego Costa y Thomas Partey no estarán en el terreno de juego por acumulación de tarjetas, lo que da a pensar que Álvaro Morata será el encargado de ocupar el puesto de ariete y Rodri el de tratar de contener las embestidas de los italianos.

En cuanto a resultados, el Atlético de Madrid venció a inicios de febrero por 1-3 al Real Madrid y desde aquel entonces ha sumado cinco victorias consecutivas sin que le anoten. Esto es un gran muestra de la fiabilidad defensiva del cuadro dirigido por Diego Pablo Simeone.

Juventus y Atlético de Madrid han sido dos de los equipos que más lejos han llegado en la Champions League durante los últimos años. La última vez que se vieron las caras en este torneo fue en el 2014, cuando ambos se midieron en fase de grupos. El partido de ida fue victoria de los colchoneros en el antiguo Vicente Calderón y la vuelta fue empate sin goles en Italia.

En competiciones europeas, nuestro equipo registra un balance de 15 victorias, 4 empates y 7 derrotas frente a conjuntos italianos, acumulando un total de 37 goles a favor y 18 en contra.#AúpaAtleti #JuveAtleti #UCL pic.twitter.com/d5s7p9lDuW — Atlético de Madrid (@Atleti) 12 de marzo de 2019

Juventus vs Atlético de Madrid EN VIVO EN DIRECTO: posibles alineaciones

El Atlético de Madrid se ve forzado a realizar dos cambios con urgencia luego que Diego Costa y Thomas Partey queden suspendidos de la Champions League por acumulación de tarjetas. Los posibles reemplazos de estos dos jugadores serían Álvaro Morata y Rodrigo Hernández.

Por su parte, la Juventus saldrá con todo su arsenal para remontar el resultado global. Recordemos que en el partido de ida, los italianos cayeron por 2-0.

Juventus: Wojciech Szczesny, Martín Cáceres, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Joao Cancelo, Rodrigo Bentancur, Miralem Pjanic, Blaise Matuidi, Federico Bernardeschi, Cristiano Ronaldo y Mario Mandzukic.



Atlético de Madrid: Jan Oblak, Santiago Arias, José María Giménez, Diego Godín, Juanfran, Koke, Rodrigo, Saúl Ñíguez, Thomas Lemar, Antoine Griezmann y Álvaro Morata.

¿A qué hora juega el Juventus vs Atlético de Madrid por la Champions League?

El Juventus vs Atlético de Madrid se juega HOY martes 12 de marzo por la vuelta de la Champions League desde las 21:00 horas en España. En Latinoamérica, este enfrentamiento se verá más temprano debido a la diferencia horaria.

En Ecuador, Perú y Colombia, el Juventus vs Atlético de Madrid se verá EN VIVO EN DIRECTO desde las 15:00 horas. Mientras tanto, en Argentina y Chile el duelo por la Champions League se transmitirá a partir de las 17:00 horas.

En México podrán seguir el minuto a minuto del Juventus vs Atlético de Madrid a partir de las 14:00 horas, mientras que en Estados Unidos desde las 17:00 horas.

¿Cuándo juega el Juventus vs Atlético de Madrid por la Champions League?

Juventus vs Atlético de Madrid juegan HOY 12 de marzo por la vuelta de la Champions League en el Allianz Stadium a partir de las 21:00 horas en España.

El marcador global va 2-0 a favor del Atlético de Madrid, equipo que supo aprovechar su condición de local y abrió una gran diferencia el pasado 20 de febrero en el duelo de ida por la Champions League.

La Juventus tiene una sola oportunidad si desea clasificar a la siguiente fase de la Champions League. Por tal motivo, el DT de los italianos soltará a todas sus figuras al campo de juego desde el arranque.

¿Dónde juega el Juventus vs Atlético de Madrid EN VIVO EN DIRECTO?

El Juventus vs Atlético de Madrid por la vuelta de la Champions League se jugará HOY 12 de marzo en el Allianz Stadium, estadio que le pertenece al equipo italiano.

Este recinto en realidad se llama Juventus Stadium, pero por motivos de patrocinio le dicen Allianz Stadium. Está ubicado en la ciudad italiana de Turín, capital del Piamento.

Su propietario oficial es la Juventus Football Club, siendo el primer equipo italiano en tener un estadio en propiedad. Fue inaugurado para la temporada 2011-2012 y tiene una aforo de 41.507 espectadores.

¿Qué canal transmitirá el partido entre el Juventus vs Atlético de Madrid EN VIVO ONLINE?

El Juventus vs Atlético de Madrid por la vuelta de la Champions League será transmitido en España a través de las señales de Movistar Liga de Campeones y Movistar+ desde las 21:00 horas.

Es países de Latinoamérica como Argentina, Colombia, Chile y Perú, el Juventus vs Atlético de Madrid se transmitirá minuto a minuto a través de Fox Sports.

Si vives en México y quieres seguir EN VIVO EN DIRECTO el partido entre Juventus vs Atlético de Madrid por la Champions League, debes conectarte a la señal de Fox Sports Norte. En Estados Unidos, tendrás que sintonizar Univisión NOW, Univisión Deportes, SiriusXM o Watch TNT.

¿Cómo ver EN VIVO ONLINE el Juventus vs Atlético de Madrid?

En caso desees ver EN VIVO ONLINE el Juventus vs Atlético de Madrid, puedes ingresar a las redes sociales del equipo italiano. Ellos se encargarán de transmitir EN DIRECTO la previa del duelo por la Champions League.

Luego que finalice esta transmisión, puedes ingresar a la web de LaRepública.pe para seguir minuto a minuto el Juventus vs Atlético de Madrid, duelo en el que el vencedor clasificará a los cuartos de final de la Champions League.

Juventus vs Atlético de Madrid EN VIVO EN DIRECTO: canales de transmisión en el mundo

- Juventus vs Atlético de Madrid en Argentina: Fox Sports 3, Fox Sports Sur, Fox Play.

- Juventus vs Atlético de Madrid en Bolivia: Fox Sports 3, Fox Sports Sur, Fox Play.

- Juventus vs Atlético de Madrid en Brasil: Esporte Interativo Plus, TNT Go, TNT Brazil.

- Juventus vs Atlético de Madrid en Chile: Fox Sports 1, Fox Sports 3, Fox Sports Sur, Fox Play.

- Juventus vs Atlético de Madrid en Colombia: Fox Sports 3, Fox Sports Sur, Fox Play.

- Juventus vs Atlético de Madrid en Costa Rica: Fox Sports Norte, Fox Play.

- Juventus vs Atlético de Madrid en Ecuador: Fox Sports 3, Fox Sports Sur, Fox Play.

- Juventus vs Atlético de Madrid en El Salvador: Fox Sports Norte, Fox Play.

- Juventus vs Atlético de Madrid en España: Movistar Liga de Campeones y Movistar+.

- Juventus vs Atlético de Madrid en Estados Unidos: Univisión NOW, Univisión Deportes, SiriusXM o Watch TNT.

- Juventus vs Atlético de Madrid en Guatemala: Fox Sports Norte, Fox Play.

- Juventus vs Atlético de Madrid en Haití: Fox Sports Norte, Fox Play.

- Juventus vs Atlético de Madrid en Honduras: Fox Sports Norte, Fox Play.

- Juventus vs Atlético de Madrid en México: Fox Sports Norte, Fox Play.

- Juventus vs Atlético de Madrid en Nicaragua: Fox Sports Norte, Fox Play.

- Juventus vs Atlético de Madrid en Paraguay: Fox Sports 3, Fox Sports Sur, Fox Play.

- Juventus vs Atlético de Madrid en Panamá: Fox Sports 2 Norte, Fox Play.

- Juventus vs Atlético de Madrid en Perú: Fox Sports 3, Fox Sports Sur, Fox Play.

- Juventus vs Atlético de Madrid en República Dominicana: Fox Sports Norte, Fox Play.

- Juventus vs Atlético de Madrid en Uruguay: Fox Sports 3, Fox Sports Sur, Fox Play.

- Juventus vs Atlético de Madrid en Venezuela: Fox Sports Norte, Fox Play.

Juventus vs Atlético de Madrid EN VIVO EN DIRECTO: horarios en el mundo

- Juventus vs Atlético de Madrid en Argentina: 17:00 horas.

- Juventus vs Atlético de Madrid en Bolivia: 16:00 horas.

- Juventus vs Atlético de Madrid en Brasil: 17:00 horas.

- Juventus vs Atlético de Madrid en Chile: 17:00 horas.

- Juventus vs Atlético de Madrid en Colombia: 15:00 horas.

- Juventus vs Atlético de Madrid en Costa Rica: 14:00 horas.

- Juventus vs Atlético de Madrid en Cuba: 15:00 horas.

- Juventus vs Atlético de Madrid en Ecuador: 15:00 horas.

- Juventus vs Atlético de Madrid en El Salvador: 14:00 horas.

- Juventus vs Atlético de Madrid en España: 21:00 horas.

- Juventus vs Atlético de Madrid en Estados Unidos: 15:00 horas.

- Juventus vs Atlético de Madrid en Guatemala: 14:00 horas.

- Juventus vs Atlético de Madrid en Haití: 15:00 horas.

- Juventus vs Atlético de Madrid en Honduras: 14:00 horas.

- Juventus vs Atlético de Madrid en México: 14:00 horas.

- Juventus vs Atlético de Madrid en Nicaragua: 14:00 horas.

- Juventus vs Atlético de Madrid en Paraguay: 17:00 horas.

- Juventus vs Atlético de Madrid en Panamá: 15:00 horas.

- Juventus vs Atlético de Madrid en Perú: 15:00 horas.

- Juventus vs Atlético de Madrid en Puerto Rico: 15:00 horas.

- Juventus vs Atlético de Madrid en República Dominicana: 16:00 horas.

- Juventus vs Atlético de Madrid en Uruguay: 17:00 horas.

- Juventus vs Atlético de Madrid en Venezuela: 16:00 horas.

Juventus: Los últimos 5 partidos

15/02/19: Juventus 3-0 Frosinone | Serie A (Victoria)

20/02/19: Atlético de Madrid 2-0 Juventus | Champions League (Derrota)

24/02/19: Bologna 0-1 Juventus | Serie A (Victoria)

03/03/19: Nápoli 1-2 Juventus | Serie A (Victoria)

08/03/19: Juventus 4-1 Udinese | Serie A (Victoria)

Atlético de Madrid: Los últimos 5 partidos

16/02/19: Rayo Vallecano 0-1 Atlético de Madrid | Liga Santander (Victoria)

20/02/19: Atlético de Madrid 2-0 Juventus | Champions League (Victoria)

24/02/19: Atlético de Madrid 2-0 Villarreal | Liga Santander (Victoria)

03/03/19: Real Sociedad 0-2 Atlético de Madrid | Liga Santander (Victoria)

09/03/19: Atlético de Madrid 1-0 CD Leganés | Liga Santander (Victoria)