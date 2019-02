Emiliano Sala: autoridades británicas confirmaron que cuerpo encontrado es del jugador

El fútbol está de luto. L as autoridades británicas confirmaron que el cuerpo hallado en el Canal de la Mancha es del futbolista argentino Emiliano sala.

"El cuerpo traído al puerto de Portland hoy, jueves 7 de febrero de 2019, ha sido identificado formalmente por HM Coroner para Dorset como el del futbolista profesional Emiliano Sala", informó la Policía de Dorset en su sitio oficial y sus redes sociales.

El barco Geo Ocean III, dispuesto por Reino Unido y encargado del rescate, pudo sacar el cadáver el miércoles de la avioneta que aún permanece en el fondo del mar, según anunció La Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos del Reino Unido (AAIB por sus siglas en inglés) en un comunicado.

Emiliano Sala había desaparecido el lunes 21 de enero cuando volaba desde Francia, rumbo a Cardiff, Gales. La aeronave que lo transportaba se precipitó en el Canal de la Mancha por causas que aún se desconocen.

Recién el domingo pasado fueron encontrados los restos de la avioneta sumergida a 63 metros de profundidad en el Canal de la Mancha. Su hallazgo fue logrado por el buque Morven, contratado de forma privada por la familia.

Las autoridades continuarán con las investigaciones pues aún no se encuentra el cuerpo del piloto de la nave. Los restos de la avioneta todavía no pueden ser sacados del mar debido a los problemas climatológicos en la zona.

El 26 de enero, su familia reinició la búsqueda del futbolista Emiliano Sala gracias a una colecta que reunió 422.000 dólares (370.000 euros), dos días después de que se detuvieran las operaciones oficiales coordinadas por la policía de Guernsey.

#Update The body brought to Portland Port today has been formally identified by HM Coroner for Dorset as that of professional footballer Emiliano Sala.



The families of Mr Sala and pilot David Ibbotson have been updated. Our thoughts remain with them all



https://t.co/YpVTvaEt7P