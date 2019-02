WWE: Daniel Bryan presentó el nuevo 'Campeonato mundial ecológico' [VIDEO]

Como parte de su nuevo personaje, 'El nuevo' Daniel Bryan presentó un cinturón ecólogico de la WWE compuesto por piedras de río y madera, con el que sustituirá al original hecho de cuero y oro.

El Campeón Mundial participó junto a Eric Rowan en un segmento en el ring, aquí justificó el cambio de la presea asegurando que título original representa el sufrimiento de un animal al cual extrajeron el cuero con el que se sostienen las piedras preciosas.

El exlíder del 'movimiento del sí' se refirió al combate que sostuvo con AJ Styles en el que retuvo el campeonato luego de la interferencia del gigante Eric Rowan. Sin embargo fue interrumpido por 'el fenomenal' quien criticó el cambio de título.

A las críticas se sumó Randy Orton, Jeff Hardy, Mustafa Ali y Samoa Joe, quienes sostuvieron un intenso careo lleno de ataques verbales, situación que fue aprovechada por Bryan para huir de la discusión y asegurar a los 5 que ninguno obtendría una oportunidad al campeonato.

Inmediatamente salió a escena Triple H. 'El juego' anunció que Daniel Bryan no defendería el campeonato ante uno de los presentes en el ring, sino que lo haría frente a todos en el evento central de Elimination Chamber.

Elimination Chamber será el próximo evento de la compañía, y contará con la lucha que buscará a las primeras ganadoras del Campeonato femenino en parejas de la WWE y la lucha en la Cámara de la Eliminación, una estructura metálica en la que participan 6 luchadores que van ingresando tras un periodo de tiempo y se van eliminando hasta obtener un ganador.

Leave it to @TripleH to make a BLOCKBUSTER #WWEChampionship main event for #WWEChamber! pic.twitter.com/l8avD9w5v6